Klettgau Überschlag mit 1,2 Promille

Ein gebrochenes Schlüsselbein, ein Pkw-Totalschaden und der Verlust des Führerscheins sind die vorläufige Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch gegen 23.45 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Erzingen und Weisweil ereignet hat.

Ein 34-jähriger Opel-Fahrer verlor in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet in den Grünstreifen am rechten Straßenrand und kam beim Gegensteuern nach links von der Straße ab. Der Opel überschlug sich und lieb zwischen zwei Bäumen auf dem Dach liegen. Bei dem Fahrer wurde Atemalkohol festgestellt, ein Test ergab einen Wert von über 1,2 Promille, so die Polizeiangaben. Eine Blutprobe wurde veranlasst, der Führerschein von der Polizei sichergestellt.