Klettgau/Grießen Überrascht: Feuerwehr Klettgau ernennt Altbürgermeister zum Ehrenmitglied

Freiwillige Feuerwehr Klettgau überrascht ihren Altbürgermeister Volker Jungmann mit der Ernennung zum Ehrenmitglied und der Ehrenmedaille des Landesfeuerwehrverbandes in Silber.

Es war ein bewegender Moment, als die Freiwillige Feuerwehr Klettgau ihren Altbürgermeister Volker Jungmann mit seiner Ernennung zum Ehrenmitglied und der Ehrenmedaille des Landesfeuerwehrverbandes in Silber überraschte. Gut 80 Kameraden und Gäste erhoben sich zum Applaus von ihren Plätzen.

Sehr gerührt bedankte sich Jungmann bei seiner Feuerwehr: „Ich danke euch ganz herzlich. Insbesondere für die Ehrenmitgliedschaft.“ Kommandant Horst Preiser und der stellvertretende Kreisbrandmeister Andreas Kuhnert erinnerten an die außergewöhnlichen Verdienste Jungmanns um die Feuerwehr. Unter anderem habe er sich für die Beschaffung zweier dringend benötigter Fahrzeuge sowie der neuen Drehleiter, mangels rechtzeitig verfügbarer Zuschüsse, auf Kosten der Gemeinde eingesetzt. Darüber hinaus sei er auch selbst aktiv an vielen großen Einsätzen beteiligt gewesen.

Welche Verbundenheit zwischen der Gemeinde Klettgau und ihrer Feuerwehr besteht, beweist auch Jungmanns Nachfolger, Bürgermeister Ozan Topcuogullari. Erst seit sechs Wochen im Amt, war er bereits bei drei Feuerwehreinsätzen im Einsatz. „Die Feuerwehren haben zu wenig Personal. Für mich ist es selbstverständlich, dass ich aktiv bleibe,“ erklärte Ozan Topcuogullari, der seit seinem elften Lebensjahr der Feuerwehr angehört und bis zu seiner Wahl zum Bürgermeister das Amt des Kassierers innehatte, seine Motivation. Für Einsätze werde er außerhalb seiner Dienstzeit als Gemeindeoberhaupt auch weiterhin zur Verfügung stehen, so der 35-jährige Rechberger. „Ich bin sehr gerne Feuerwehrmann“, fügte Topcuogullari hinzu.

Für 40-jährigen aktiven Dienst wurden im weiteren Verlauf der Hauptversammlung Michael Spitznagel und Thomas Stoll mit dem Feuerwehr-Ehrenzeichen in Gold ausgezeichnet. Für 25-jährigen aktiven Dienst mit der dem Feuerwehr-Ehrenzeichen in Silber geehrt wurden Martin Huber, Bernhard Rutschmann und Thomas Spitznagel.

Der scheidende Jugendleiter Sebastian Schilling wurde für seine Verdienste mit der Ehrennadel der Jugendfeuerwehr in Silber ausgezeichnet und kurz darauf zum Oberbrandmeister befördert. Schilling war zehn Jahre Jugendleiter. Während dieser Zeit wurden 19 Jugendliche in den aktiven Dienst übernommen. „Die Vermittlung von Werten spielt in der Jugendfeuerwehr eine große Rolle“, sagte der stellvertretende Kreisjugendwart Thomas Scheuch. Schilling übergibt das Amt an Eric Vogelbacher.

Schriftführer Andreas Kuhnert berichtete in der Hauptversammlung von insgesamt 52 Einsätzen sowie zahlreichen Proben und Lehrgängen, die im vergangenen Jahr absolviert wurden.

Mit Fabian Hauser, Joel Kipp, Christian Weissenberger und Stefano Heinzelmann (in Abwesenheit) wurden vier Kameraden neu aufgenommen. Zahlreiche Gäste überbrachten in der Hauptversammlung die Grüße von des DLRG, des DRK, der Polizei, des THW sowie befreundeten Wehren dies- und jenseits der Grenze.

Freiweillige Feuerwehr Klettgau im Überblick

Mitglieder: Die Feuerwehr Klettgau hat 54 Kameraden und eine Kameradin. In der Jugendabteilung sind 11 Jungen und 9 Mädchen, in der Altersabteilung 55 Kameraden.

Proben: Auf das Jahr verteilt gab es 14 reguläre Proben, hinzu kamen viele Stunden an der neuen Drehleiter.

Rückfrage an Bürgermeister Ozan Topcuogullari

Herr Topcuogullari, Sie bleiben der Freiwilligen Feuerwehr Klettgau auch als Bürgermeister aktiv erhalten. Was ist Ihre Motivation?

„Die Feuerwehren haben zu wenig Personal. Für mich ist es selbstverständlich, dass ich aktiv bleibe. Vor allem bin ich aber auch sehr gerne Feuerwehrmann und das schon seit meinem elften Lebensjahr.“

Wie stellen Sie sich Ihre weitere Arbeit bei der Feuerwehr vor?

Ozan Topcuogullari: „Ich werde auch weiterhin, in den Zeiten, in denen ich verfügbar bin, an Einsätzen teilnehmen. In diesem Jahr war dies bereits dreimal.“