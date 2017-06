Klettgau Überholversuch endet mit Sturz

Zeugen sucht die Polizei im Zusammenhang mit einem Unfall, bei dem am vergangenen Freitag auf der B 314 zwischen Eberfingen und Eggingen ein Motorradfahrer verletzt wurde.

Wie die Polizei am dienstag mitteilt, fuhr der 39-Jährige kurz nach 9 Uhr in einer Kolonne von Stühlingen in Richtung Eggingen. Nach der Einmündung Eberfingen wollte er einen Mercedes Sprinter überholen. Dabei scherte der Sprinter ebenfalls zum Überholen aus. Der Motorradfahrer machte eine Vollbremsung und kam zu Fall. Der Lieferwagen, der zunächst weitergefahren war, konnte von einem weiteren Motorradfahrer eingeholt werden. Der 39 Jahre alte Fahrer des Sprinters kehrte zurück zur Unfallstelle. Bei seinem Sturz zog sich der Motorradfahrer leichtere Verletzungen und wurde vom Notarzt zur Untersuchung ins Krankenhaus eingewiesen. Den Schaden an seiner Maschine schätzt die Polizei auf mindestens 1500 Euro. Das Verkehrskommissariat Waldshut-Tiengen (07751/896 30) bittet weitere Zeugen des Unfalls, sich zu melden.