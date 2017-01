Klettgau Sternsinger in Klettgau: Jugendliche ziehen als Könige los

In Geißlingen, Riedern, Bühl und Erzingen waren Sternsinger unterwegs, um als heilige drei Könige Gels zu sammeln und Gottes Segen in die Häuser zu bringen.

Sternsinger unterwegs: Bei eisigen Temperaturen sammelten sich die Geißlinger Sternsinger am Freitagmorgen vor dem Pfarrhaus, bevor sie loszogen. 21 Kinder brachten den Segen in die Häuser. Am Freitagmorgen sind die Sternsinger in Riedern und Bühl losgezogen, um den Segen zu bringen. 16 Kinder waren unterwegs, um Geld zu sammeln. Knapp 70 Sternsinger zogen am Samstagmorgen in Erzingen los (im Bild), um den Segen in die Häuser zu bringen. Pater Daison zelebrierte eine Aussendungszeremonie in der Kirche. Die Spenden gehen unter anderem nach Kenia.