Klettgau Startschuss zur närrischen Saison in Klettgau-Bühl

Startschuss zur närrischen Saison in Klettgau-Bühl

Bunter Abend in Bühl überzeugt mit originellem Programm. Närrische Feuertaufe für neuen Bürgermeister Ozan Topcuogullari.

Bühl – Es war geradezu ein sensationelles Programm, was da die Bühler Vereine beim Bunten Abend, dem Startschuss zur närrischen Saison, auf die Bühne brachten. Bemerkenswert, was ein kleines Dorf unter Mitwirkung, besonders der jungen Dorfbewohner, auf die Beine zu stellen in der Lage war. Ein ganz großes Lob gebührt hierbei Ulrike Spitznagel, die das Programm zusammengestellt hat und die Mitwirkenden überzeugen konnte, dies zu tun.

Gespannt war auch der neue Bürgermeister Ozan Topcuogullari, der hier seine närrische Feuertaufe als Gemeindeoberhaupt erlebte. Und diese dürfte ihn überzeugt haben vom Zusammenhalt und der Kreativität seiner Bürger aus Bühl – und Riedern muss man fairerweise dazu erwähnen. Denn die federführenden Vereine, der Musikverein und der Narrenverein vertreten beide Ortsteile. Ob die Klettgauer den, für deutsche Zungen offenbar schwer auszusprechenden Nachnamen ihres Rathauschefs noch lernen werden, ist hingegen eine offene Frage. Denn trotz intensiven Übens über den ganzen Abend hinweg, war der Erfolg allenfalls fragwürdig. Und so blieb Kurt Spitznagel, der souverän durch den Abend führte kurzerhand beim Vornamen: Ozan, mit stimmhaften S.

Schon von Anfang an sorgte der Musikverein Riedern-Bühl mit dem Narrenmarsch für die notwendige Stimmung und der Bühlemer Nachwuchs beim Gardetanz für Begeisterung.

Die Büttenreden, ob Ulrike Spitznagel als Altenpflegerin, Sabine Ebner als Wanderin oder Christine Wolfer als Kennerin von Männern, gerieten herrlich erfrischend, bösartig und fern aller politischen Korrektheit. Dabei konnte man so manches über das Ortsgeschehen und zahlreiche Eidgenossen lernen, die sich hilflos in Bühl verirrt hatten. Hierbei war sehr erfreulich, dass sich die Vortragenden auf den Lokalkolorit beschränkten – schließlich gab es davon genug zu erzählen – und sich nicht in die große, weite Welt verirrten.

Dazu gab es noch jede Menge Tanz- und Gesangseinlagen sowie Sketche, die die Lachmuskeln des Publikums beanspruchten und für Beifallsstürme sorgten. Zu erwähnen sind sicherlich Florian Grießer und Frank Ritter, die sich einen unvergesslichen Boxkampf lieferten. Bei einem solchen Programm, einem vorbildlichen Engagement der Mitwirkenden und der Begeisterung des Publikums kann man sich nur auf den nächsten Bunten Abend freuen.

Bildergalerie im Internet: