Klettgau Sport und die Familie helfen Heinz Blust gegen zahlreiche Schicksalsschläge

Heinz Blust meistert ein bewegtes Leben. Er feiert nun seinen 75. Geburtstag. Mit viel Disziplin und Durchhaltevermögen ist er immer wieder oben auf.

Der Rechberger Laufsportler Heinz Blust feiert 75. Geburtstag. Der Jubilar ist mit seiner jüngeren Schwester Elisabeth wohlbehütet in Rechberg aufgewachsen. Die Eltern betrieben eine kleine Landwirtschaft, der Vater war zudem in der Ziegelei in Erzingen beschäftigt. Heinz Blust arbeitete in Grießen bei der Firma Bucher und heiratete später Augusta Brunner aus Wutöschingen. Aus der Ehe gingen vier Kinder hervor. Einen ersten schweren Schicksalsschlag erlebte das Paar, als die Zwillingstochter Carmen bereits nach drei Monaten starb. 1970 baute die Familie ein eigenes Haus im Birkenweg.

Ein weiterer Schicksalsschlag folgte 1996: Sohn Marco verunglückte bei einem Verkehrsunfall auf der B 34 bei Dogern. Danach wurde Heinz Blust frühpensioniert, da er diese Schicksalsschläge nervlich nicht mehr verkraftete. „Einen großen Rückhalt bekam ich von meinen Laufkollegen, die sich um mich kümmerten, als es mir nicht gut ging“, erinnert er sich. Der Jubilar schloss sich vor mehr als 30 Jahren der Laufgemeinschaft Hohenfels an. Zuvor hatte er beim FC Erzingen von der A-Jugend bis zu den Alten Herren alle Abteilungen durchlaufen.

Der Laufsport wurde mit der Zeit zu Blusts großer Leidenschaft. Er war 2008 beim New York Marathon und lief in Paris seine Marathon-Bestzeit von 2:52 Stunden. „Am Vorabend bin ich um neun Uhr ins Bett gegangen, während meine Kollegen das Pariser Nachtleben genossen“, erinnert sich Blust. Später hat er sich auf Bergläufe spezialisiert. Er startete an drei Berglauf-Weltmeisterschaften und wurde in seiner Altersklasse Badischer Berglauf-Meister. Außerdem gewann er seine Altersklasse beim Jungfrau Bergmarathon.

Durchhaltevermögen hat Heinz Blust nach weiteren Schicksalsschlägen bewiesen: 2013 musste er sich wegen einer geplatzten Schlagader zwei sechsstündigen Operationen unterziehen. Dank der Unterstützung der Familie fand der Rechberger zurück ins Leben. Es kam ihm zugute, dass die Tochter Michaela mit der Familie in Horheim und die Familie von Tochter Tanja im Haus wohnte. 2015 ist Heinz Blust in Freiburg wieder Halbmarathon gelaufen.

Ein besonderer Stolz erfüllte ihn im vergangenen Mai, als seine 17-jährige Enkelin Alicia mit ihm zusammen den Schluchseelauf beendet hat Doch im Juli kam dann der nächste Rückschlag: Beim Schauinsland-Berglauf bissen sich drei Zecken bei Heinz Blust fest und er erkrankte an Borreliose. „Ich musste das Laufen erst wieder lernen wie ein kleines Kind.“ Eigentlich wollte der Jubilar in diesem Jahr den Hamburg Marathon laufen, doch daraus wird nichts: Die Ärzte meinen, dass es zwei Jahre dauern könnte, bis Heinz Blust wieder völlig hergestellt sei. „Auf jeden Fall will ich noch einmal einen Marathon laufen, selbst wenn es erst mit 80 Jahren ist“, sagt der ehrgeizige Sportler. Doch zuerst wird mit der ganzen Familie gefeiert. Heinz Blust freut sich besonders auf seine Enkelin Maria, die am gleichen Tag den zwölften Geburtstag hat.