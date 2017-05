Klettgau Sozialstation Klettgau-Rheintal lädt zum Tag der offenen Tür

Die Sozialstation Klettgau-Rheintal gewährt der Bevölkerung am Sonntag, 28. Mai, einen Einblick in die Arbeit und die Zukunft der Pflege. An diesem Tag kann die Bevölkerung auch einen Blick in den Erweiterungsbau in Grießen werfen.

Mit einem Tag der offenen Tür informiert die Sozialstation Klettgau-Rheintal am Sonntag, 28. Mai, die Bevölkerung über ihre Arbeit und stellt insbesondere erstmals den neuen Erweiterungsbau der Tagespflege vor.

Solange wie möglich ein eigenständiges Leben in den eigenen vier Wänden zu führen, auch im hohen Alter, das wünschen sich vermutlich Alle. Die Sozialstation Klettgau Rheintal mit Sitz in Grießen macht dies möglich mit ihren sozialen Diensten und mit ihrem Angebot der Tagespflege. Und angesichts der demografischen Entwicklung kommen den sozialen Einrichtungen große Bedeutung zu.

Seit Anfang März ist der Erweiterungsbau der Tagespflege in Grießen in Betrieb und Geschäftsführer Christoph Siebler ist "heilfroh", dass alles nach anstrengenden acht Monaten Bauzeit reibungslos über die Bühne gegangen ist. „Wir bieten jetzt insgesamt 52 Plätze für Tagesgäste an und sind ganz besonders froh, dass wir keine Anfragen mehr abschlägig bescheiden müssen.“

Für viele alte und behinderte Menschen ist ein Tag in der Tagespflege eine willkommene Abwechslung: Altersgenossen zu treffen, rundum bestens umsorgt zu werden, die Unterhaltungsangebote genießen, weg vom alltäglichen und manchmal einsamen Einerlei zu sein. Nicht zu vergessen ist, dass dies für pflegende Familienangehörige eine große Entlastung darstellt. Diesem Bereich der Sozialen Arbeit kommt eine stetig wachsende Bedeutung zu und wird im Einzugsgebiet de Sozialstation gerne wahrgenommen. Noch ist das neue Haus nicht voll frequentiert, aber bis zum Sommer rechnet Geschäftsführer Siebler mit einer vollen Belegung. „Noch haben wir Luft nach oben.“

Am Tag der offenen Tür besteht für die Bevölkerung nun die Möglichkeit, die beiden Häuser der Tagespflege zu besichtigen. An diesem Tag werden auch die anderen vielfältigen Angebote vorgestellt: der ambulante Dienst, Mahlzeitendienst, MenüMobil, Dorf- und Familienpflege, Ausbildung in der Sozialstation oder Kinaesthetics in der Pflege.

Mit 180 Mitarbeitern ist die Sozialstation ein mittelständischer Betrieb. Dass der Name auch für die Mitarbeiter Programm ist, ist Geschäftsführer Christoph Siebler wichtig. Denn mit der Einführung von Zeitwertkonten können alle Mitarbeiter ihre Lebensarbeitszeit selbst bestimmen. Das Ansparen eines Teiles des Gehaltes wird einem Zeitguthaben gutgeschrieben, man kann also Auszeiten vorsparen, zum Beispiel ein Sabbatjahr einlegen oder früher in Rente gehen. Auch über dieses familienfreundliche Lebensarbeitszeitmodell können sich Besucher am Tag der offenen Tür informieren.

Am Sonntag, 28. Mai, sind ab 11 Uhr Haus und Tor der Sozialstation in Grießen weit geöffnet. Mittagessen auf dem Marktplatz, Kaffeestube im Vereinshaus, Musik- und Tanzdarbietungen, Kinderunterhaltung und weiteres umrahmen den Tag.