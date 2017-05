Klettgau Sozialstation Klettgau-Rheintal: Tag der offenen Tür stößt auf große Resonanz

Tag der offenen Tür der Sozialstation Klettgau-Rheintal kommt gut an. Einrichtung präsentiert umfassend die Arbeit der Pflege.

Grießen – Der Tag der offenen Tür der Sozialstation Klettgau-Rheintal hatte zeitweise die Dimension eines Volksfestes. Nach dem Festgottesdienst wurde der Viehmarktplatz, bei dem sich die verschiedenen Gebäude der Sozialstation befinden, mehr oder weniger gestürmt. Unter Schatten spendenden Sonnenschirmen und Zeltdächern genossen die Besucher erst einmal ein Mittagessen, serviert vom Narrenverein Grießen, bevor die Besichtigung aller Häuser und Räumlichkeiten bevorstand. Vor allem das zweite Haus der Tagespflege, seit März in Betrieb, stand im Mittelpunkt, dieses erstmals der Bevölkerung vorzustellen war das vorrangige Anliegen. Die hellen, lichtdurchfluteten Räumlichkeiten, in denen die Tagesgäste mit großer Fürsorge betreut und rundum versorgt werden, bietet Platz für 24 Gäste, so dass nun die Tagespflege insgesamt 52 Pflegebedürftige aufnehmen kann.

Darüber hinaus stellte die Sozialstation all ihre anderen Leistungen und Dienste vor: das Dorfhelferinnenwerk, das Menü-Mobil, und anderes mehr. Vom Keller bis unters Dach konnte alles ganz genau inspiziert werden. Beim Rundgang durch die Häuser konnte – wer wollte – sich den Blutdruck oder den Blutzucker messen lassen oder auch eine Handmassage genießen.

Geschäftsführer Christoph Siebler war über die Resonanz hoch erfreut. „Super, trotz der wahnsinnigen Hitze sind überraschend viele Interessierte aus allen umliegenden Gemeinden gekommen.“ Für sie war über all der Informationsfülle zudem ein großes Rahmenprogramm aufgeboten, an dem es nichts zu meckern gab. Dreh und Angelpunkt bildete die große, lauschige Terrasse der Tagespflege am Viehmarktplatz, die Bühne für Tanz- und Musikdarbietungen war. Das Akkordeonorchester Klettgau bot ein schwungvolles Platzkonzert, die Rock´n´ Roll Kinder aus Tiengen und die Tanzgruppe des TV Erzingen erfreuten die Zuschauer mit ihren Tänzen, das „Chörle“ aus Kadelburg wartete mit bekannten Volksliedern auf. Vom Kinderschminken, über das Tischkegeln, der Märchenstube bis hin zum kostenlosen Eis am Stiel war auch für die kleinen Besucher ein spannender Tag geboten. Von der großen Torten- und Kuchenschlacht am Büffet des Akkordeonorchesters ganz zu schweigen.