Klettgau Siedlergemeinschaft Klettgau feiert 25-jähriges Jubiläum

Siedlergemeinschaft Klettgau feiert in diesem Jahr ihr 25-jähriges Jubiläum. Die Feier ist am 22. April in der Gemeindehalle Grießen. Der Verband muss sich künftig verändernden Herausforderungen stellen.

Grießen – Die Siedlergemeinschaft Klettgau im Verband Wohneigentum feiert im April ihr 25. Jubiläum. Pünktlich dazu werden die Mitgliederbeiträge erhöht. Für eine Erhöhung in zwei Stufen war bereits vor zwei Jahren gestimmt worden. Nun wurde die zweite Stufe um sechs Euro, von 38 auf 44, zum 1. Januar 2018, mit einer Gegenstimme und drei Enthaltungen angenommen.

36 Euro davon werden an den Verband abgeführt, so Vorsitzende Gabi Zeller, gleichzeitig Bezirksvorsitzende des Verbands. Sie erklärte, dass sich die Aufgaben des Verbands seit seiner Wiedergründung in der Nachkriegszeit gewaltig geändert haben und sich auch weiter ändern. In der Summe könne eine Familie durch die Mitgliedschaft über 500 Euro im Jahr durch Versicherungen, Beratungen und Informationsdienstleistungen sowie Rabatte aktivieren. Für die sich ändernden Herausforderungen der kommenden Jahre müsse der Verband zum Dienstleister und Interessensvertreter rund ums Wohnhaus und den Garten weiterentwickelt werden – "und dazu braucht es Geld", so die Vorsitzende, die im weiteren Verlauf der Hauptversammlung einstimmig wiedergewählt wurde.

Ebenfalls einstimmig wiedergewählt wurden Kassierer Volker Griesser und die Beisitzer Benny Müller, Manfred Müller, Oskar Schilling und Rolf Wenzel. Als neue Beisitzerinnen wurden Corinna Geiss und Steffi Meier einstimmig aufgenommen.

Bereits etwas länger dabei ist Arnold Gamp. Für seine 22 Jahre als Beisitzer wurde er zum Ehrenmitglied ernannt. Nach nur zwei Jahren ehrenhaft verabschiedet wurde Kerstin Radke-Weber. Ebenfalls geehrt wurde Benni Amann in Abwesenheit.

Vorsitzende Zeller berichtete für das vergangene Vereinsjahr von über 800 seit 2011 für Brustkrebspatientinnen genähten Herzkissen und der Anschaffung eines Vertikutierers und einer Bodenfräse. Ebenfalls vom Technischen berichtete Gerätewart Heinz Kahnert. So habe man vergangenes Jahr 276 Ausleihen der Anhänger, Gartengeräte und anderer Werkzeuge getätigt. Kuhnert kündigte an, er werde sein Amt kommendes Jahr abgeben.

Die Naturschutzgruppe um Oskar Schindler war ebenfalls sehr aktiv. Man habe den 999. und den 1000. hochstämmigen Baum gepflanzt und, gemeinsam mit zwei syrischen Geflüchteten, Orchideenpflege betrieben. "Es ist erfreulich, wie dieses Miteinander gelungen ist", so Oskar Schilling.

Kassierer Volker Griesser berichtete über die Finanzen und wurde, ebenso wie der gesamte Vorstand, einstimmig entlastet. Gemeinderat Eugen Spitznagel überbrachte die Grüße des Bürgermeisters, Roland Hotz jene der Bezirksgruppe Waldshut und Roland Keja Informationen und Lob seitens des Landesverbands.

Die Siedlergemeinschaft

Der Ortsverein wurde 1992 gegründet und hat zurzeit 645 Mitglieder. Im vergangenen Jahr wurden sieben und in diesem Jahr bereits acht Familien neu aufgenommen. Der Mitgliedsbeitrag beläuft sich auf neu 44 Euro. Das Jubiläumsfest wird am 22. April in der Gemeindehalle Grießen stattfinden.