Klettgau Siedlergemeinschaft Klettgau bietet Schnittkurs an

Die Siedlergemeinschaft Klettgau veranstaltet am kommenden Montag einen Sommerschnittkurs an Obst- und Ziergehölzen an. Am 4. August findet im Vereinsheim die Naturenergieolympiade für Kinder statt, bei der den Kleinen alles rund um erneuerbare Energien erklärt wird.