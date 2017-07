Klettgau Schwerverletzter bei spektakulärem Unfall

Ein 78-jähriger Opel-Fahrer ist am Donnerstagnachmittag bei einem Unfall auf der L 163 schwer verletzt worden.

Kurz nach 15 Uhr hatte der Mann auf dem Abschnitt zwischen Geißlingen und Grießen aus bisher nicht bekannten Gründen die Kontrolle über das Auto verloren. Der Opel kam nach links von der Straße ab, fuhr etwa 30 Meter über eine Wiese und stürzte einen Abhang hinunter. Scließlic prallte der Pkw l gegen mehrere Bäume und kam völlig demoliert in einem Waldstück zum Stillstand. Der Fahrer wurde schwer verletzt und war in seinem Auto eingeklemmt, so die Polizeiangaben. Der 78-Jährige musste von der Feuerwehr geborgen werden. Am Auto entstand vermutlich Totalschaden. "Die Rettungs- und Bergungsaktion stelle die Einsatzkräfte vor eine besondere Herausforderung", so der Polizeibericht. Vermutet wird, dass der Senior auf seiner Fahrt in eine medizinische Notlage geraten war.