Klettgau Schweizer Winzer starten ein Pilotprojekt zur Bekämpfung der Kirschessigfliege

Neues aus benachbarten Rebbergen: Hallauer Winzer sagen der Kirschessigfliege den Kampf an. Die Schweizer starten ein Pilotprojekt mit Insektenfallen.

Bei der Hauptversammlung der Rebbaugenossenschaft Hallau/Oberhallau stellte Rebberater Armin Wälti ein Pilotprojekt als neue Strategie gegen die Kirschessigfliege (KEF) vor: In den natürlichen Lebensräumen außerhalb der Rebberge sollen in Hecken im Abstand von zwei Metern rund 1200 Fallen mit Lockmittel aufgestellt und die Schädlinge damit gefangen werden.

„Wenn wir die Fallen in die Rebberge stellen, locken wir die KEF an“, sagte Wälti. Die Kosten für das Versuchsprojekt belaufen sich auf 25 000 Franken, wobei verschiedene Firmen und die Forschungsanstalt Agroscope das Projekt unterstützen. Es sollen zudem Versuche mit feinmaschigen Netzen und Kalk durchgeführt werden.

Die Rebbauern bezahlen für das Projekt einen Beitrag von 70 Rappen pro Ar. Der Hallauer Rebschulist Martin Auer erkundigte sich, ob es sinnvoll wäre, die KEF in Hecken mit Pflanzenschutzmitteln zu bekämpfen. Armin Wälti wies darauf hin, dass Pflanzenschutz in Hecken und im Wald streng verboten ist. Die Winzer sehen in der Strategie eine Chance, wieder von den Insektiziden wegzukommen.

Die Versammlung wählte Markus Hallauer einstimmig zum neuen Präsidenten der Rebbaugenossenschaft. Der Ehemann der im Sommer neu gewählten Hallauer Gemeindepräsidentin Nadja Hallauer tritt die Nachfolge von Ernst Gasser-Spaar an.

In der Erzinger Nachbargemeinde Trasadingen bewirtschaften 33 Rebbauern den Rebberg, der sich nahtlos mit dem Erzinger Kapellenberg vereint. Die Frostnacht am 28. April und die lange Regenperiode mit dem unechten Mehltau Peronospora als Folge stellten die Rebleute im vergangenen Jahr vor große Herausforderungen. Nachdem die Austriebe erfroren waren, rechneten die meisten Winzer bereits mit einem Totalausfall. Der trockene September und die kühlen Nächte im Oktober ermöglichten jedoch eine gute Traubenreife und auch bei den Erntemengen sind die Winzer noch mit einem blauen Auge davon gekommen. Hannes Schärer, Präsident der Rebbaugenossenschaft Trasadingen gab bekannt, dass es am 22. Juni in Trasadingen eine Rebbegehung mit der Winzergenossenschaft Erzingen gibt.