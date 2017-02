Schneematsch: Autor prallt in Klettgau gegen Baum

Auto kommt auf Landstraße zwischen Klettgauer Ortsteilen ins Schleudern. Fahrer wird lebensgefährlich verletzt.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Ein großes Aufgebot an Hilfskräften war am Sonntagabend zu einem Verkehrsunfall auf der Landstraße zwischen Riedern und Erzingen ausgerückt. Gegen 22.25 Uhr kam ein 48 Jahre alter Mann mit seinem Peugeot auf Schneematsch ins Schleudern und geriet auf das Bankett am rechten Straßenrand. Das Fahrzeug kippte auf die Fahrerseite und prallte mit dem Dach voraus gegen einen Baum. Der Fahrer wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr Klettgau aus dem völlig zerstörten Fahrzeug geborgen werden, berichtet die Polizei. Der Autofahrer erlitt lebensgefährliche Verletzungen und kam mit dem Rettungsdienst ins Spital nach Waldshut. Neben Polizei, Notarzt und Rettungsdienst war die Feuerwehr Klettgau mit vier Fahrzeugen und 21 Einsatzkräften vor Ort. Nach Angaben der Polizei wird der Schaden auf rund 40 000 Euro geschätzt.