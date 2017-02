Klettgau Schlüsselübergabe: Ozan Topcuogullari ist nun Bürgermeister

Volker Jungmann hat seinem Nachfolger, Ozan Topcuogullari, den Schlüssel für das Erzinger Rathaus übergeben.

Schlüsselübergabe: Seit gestern ist Ozan Topcuogullari (rechts) als Klettgaus neuer Bürgermeister in Amt und Würden. Vorgänger Volker Jungmann übergab dem 36-Jährigen aus Rechberg den Rathausschlüssel und wünschte ihm viel Erfolg für die ersten acht Amtsjahre. Jungmann war 16 Jahre Bürgermeister in Klettgau und tritt nun in den Ruhestand. Bild: Privat/Schilling