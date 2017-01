Klettgau Schaffhauser Winzer blicken auf besonderes Jahr zurück

150 Reben- und Weinfachleute zum Weiterbildungsmorgen des Schaffhauser Blauburgunderlandes. Frost und Mehltau machen 2016 vielerorts Ärger. Erst der warme Herbst bringt etwas Qualität

Klettgau – Der neue Gemeindepräsident Werner Haas konnte in der Erzinger Nachbargemeinde Trasadinger über 150 Reben- und Weinfachleute zum Weiterbildungsmorgen des Schaffhauser Blauburgunderlandes begrüßen.

Für Pablo Net, Präsident des Branchenverbandes Schaffhauser Winzer und Traubenproduzenten war die Frostnacht am 28. April mit Temperaturen bis minus fünf Grad das einschneidende Ereignis des letzten Rebenjahres. Die überdurchschnittlichen Niederschläge in den Folgemonaten verursachten zudem Mehltau und Frühbotrytis und erlegten den Winzer einen hohen Spritzdruck auf.

"In der zweiten Jahreshälfte hat es dann gekehrt", bemerkt Net. Durch den sonnigen Herbst konnten die Trauben gut ausreifen und eine gute Qualität geerntet werden. Markus Leumann, Rebbauberater der Kantone Thurgau und Schaffhausen bezeichnete das vergangene Jahr als das größte Frostereignis der letzten 30 Jahre. "Die Frostrute könnte wieder eine Renaissance erleben", so Leumann. Beim Blauburgunder konnten durch die Frostschäden im Schnitt nur 638 Gramm und beim Riesling-Silvaner 890 Gramm pro Quadratmeter gelesen werden. Der Ertrag lag mit einer Mindermenge von 66 Tonnen 16 Prozent unter dem Zehnjahresschnitt und war die schlechteste Ernte der letzten zehn Jahre. Das ausgereifte Traubengut hatte einen durchschnittlichen Zuckergehalt von 94 Oechslegraden und verfügte über hohes Aromapotenzial und eine gute Farbe.

Leumann betonte, dass die Kirschessigfliege die Winzer auch weiterhin beschäftigen wird und bis heute eine wirkungsvolle und kostengünstige Wunderwaffe nicht gefunden werden konnte. "Die Totaleinnetzung mit feinmaschigen Netzen ist der beste Schutz", so Leumann, der bemerkte, dass Hagelnetze wirkungslos und Spritzmittel allenfalls nur teilweise wirken. Das Mittel Surround hat zu Beginn der Eiablage allerdings gute Ergebnisse erzielt. Thomas Stamm kritisierte, dass deutsche und schweizer Forscher zu unterschiedlichen Ergebnissen kämen. "Zurzeit glaube ich den Deutschen mehr als den Schweizern", so der Thaynger Winzer. Markus Leumann bemerkte, dass im vergangenen Jahr rund 600 Personen zu den Rebbegehungen kamen. Am 22. Juni findet in Trasadingen eine gemeinsame Rebbegehung mit der Winzergenossenschaft Erzingen statt. Dieser Termin wurde von Martin Stoll, Vorsitzender der WG Erzingen bereits bestätigt. Thomas Wettach, Geschäftsführer der Volg Weinkellereien ging auf den Schweizer Weinmarkt ein, wo 43 Prozent oder 270 000 Flaschen der Volg-Weine aus dem Kanton Schaffhausen kommen. Die Flasche Volg-Wein wird im Schnitt für 8,75 Franken verkauft und die Schaffhauser Winzer bekommen einen durchschnittlichen Traubenpreis von 3,20 Franken pro Kilogramm. Wettach erklärte die Entstehungskosten einer Flasche Qualitätswein. Der Traubenanteil beträgt 3,35 Franken und jeweils 1,50 Franken werden für die Kelterung und die Konfektionierung eingerechnet. Wettach bemerkte, dass es ein Verlustgeschäft ist, wenn man vom Verkaufspreis die Mehrwertsteuer und die Margen für Laden und Zentrale abzieht.

Am Rande der Veranstaltung machte auch die Nachricht die Runde, dass Peter Rahm den operativen Bereich der Rimuss Weinkellerei Rahm verlässt. Wie Beat Hedinger, Geschäftsführer des Blauburgunderlandes offiziell verkündete, scheidet Rahm im Frühling auch aus den Ämter des Blauburgunderlandes aus.