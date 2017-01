Das Jahreskonzert des Gesangvereins Grießen stand ganz im Zeichen des Abschieds von Chorleiterin Katharina Haag, die zehn Jahre am Dirigentenpult des Vereins gestanden hatte. Das Konzert in der Gemeindehalle begeisterte mehr 350 Gäste. Neben den Gastgebern traten auch Sopranistin Stephanie Pönitz und die Chorgemeinschaft Degerfelden/Eichsel auf.

Ganz im Zeichen der Verabschiedung von Chorleiterin Katharina Haag stand das Jahreskonzert des Männergesangvereins Grießen am Samstagabend in der Gemeindehalle. Wohl selten bei einem Anlass vergleichbarer Art hat es ein solches Maß an gegenseitiger Sympathiebekundung gegeben wie an diesem Abend, seitens der Sänger für „ihre Katharina“ und seitens der Dirigentin für „ihre Männer“. Die rund 350 Zuhörer, unter ihnen Bürgermeister Volker Jungmann, Ehrendirigent Bernhard Krämer sowie Präsident Reinhold Indlekofer und Ehrenpräsident Josef Brogle vom Chorverband Hochrhein, standen da nicht zurück: Stehend Beifall klatschend brachten sie ihre Wertschätzung für die scheidende Chorleiterin zum Ausdruck.

Genau den richtigen Ton, eine stimmige Mischung aus Wehmut und Humor, traf der Vorsitzende Georg Minzer mit seinen Worten. „In den vergangenen zehn Jahren“, führte er aus, „gab es für uns Sänger nur zwei Frauen, Katharina und die eigene. Schon kurz nach der Verpflichtung vor zehn Jahren haben wir gemerkt, dass wir uns einen kleinen Schatz geangelt haben.“ Katharina Haag habe es verstanden, so der Vorsitzende weiter, den Chor durch ihre Liedauswahl auch für jüngere Sänger attraktiv zu machen. Die Balance zwischen Jung und Alt habe stets gestimmt. Mit mehreren Präsenten machte Minzer seinen Dank sichtbar. Unter anderem überreichte er der Scheidenden einen Reisegutschein nach Südtirol, ein gerahmtes Bild der Sänger und eine VIP-Card, die Katharina Haag lebenslang freien Eintritt zu allen Veranstaltungen des MGV Grießen gewährt. „Selbst wenn wir einmal in der Elbphilharmonie auftreten“, versprach er, „bist du dabei“.

Auch Katharina Haag fiel der Abschied sichtbar schwer. „Ihr werden mir fehlen“, bekannte sie, „die zehn Jahre mit euch haben mein Leben bereichert“. Zufrieden äußerte sie sich darüber, dass mit Myri Turkenich eine Nachfolgerin gefunden werden konnte.

Keineswegs zur Nebensache wurden die konzertanten Beiträge. Sie standen unter dem Motto „Von Liebe getragen“ und waren damit genau auf die scheidende Dirigentin zugeschnitten. „Was wichtig ist, bis du“ und „Aber dich gibt’s nur einmal für mich“, hieß es beispielsweise in zweien der zehn Lieder der knapp 40 einheimischen Sänger, die sich dank bemerkenswerter chorischer Disziplin und eines harmonischen Klangkörpers von ihrer besten Seite zeigten. Viel Beifall gab es auch für die Chorgemeinschaft Degerfelden/Eichsel unter der Leitung von Walter Asal für ihren Lebensfreude ausstrahlenden Gesang. Nicht zuletzt war es Stephanie Pönitz, die, begleitet von Martin Umrath am Klavier, mit ihrer wunderschönen Sopranstimme Akzente setzte. Zu Gehör brachte sie Lieder, die sich Katharina Haag nscht hatte. Eine reich bestückte Tombola rundete die in allen Teilen gelungene Veranstaltung ab, die ein nachhaltig beeindruckendes Konzerterlebnis vermittelt hatte.