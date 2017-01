Geißlingen Sänger in Vorfreude auf kommende Auftritte

Sänger in Vorfreude auf kommende Auftritte

Kirchenchor St. Katharina blickt auf viele Höhepunkte zurück. Chorleiterin stellt Jahresprogramm mit 16 Terminen vor.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Geißlingen (rim) Nach dem Gedenkgottesdienst an die verstorbenen Chormitglieder des Kirchenchor St. Katharina in Geißlingen, fand im Bürgerhaus die Hauptversammlung statt. Sie wurde von Vorsitzenden Oswald Binkert eröffnet, der auch Präses Pfarrer Thomas Mitzkus willkommen hieß.

Schriftführer Hans-Peter Fricker ging ausführlich auf die umfangreichen Tätigkeiten des Jahres ein: Die kirchlichen Anlässe wurden feierlich umrahmt. Besondere Höhepunkte waren die Aufführung der Friedensmesse in G von Lorenz Maierhofer, das Taize-Singen auf dem Feldberg und nicht zuletzt der Lieder-und Theaterabend. Nicht zu kurz kamen die besonderen Feste von Chormitgliedern und auch der Ausflug an den Bodensee wurde in Erinnerung gebracht. Der Kirchenchor hatte 41 Proben, neun kirchliche und vier weltliche Anlässe absolviert. Der Probendurchschnitt betrug knapp 84 Prozent. Beste Probenbesucher waren Hubert Hartmann, Elisabeth Schulze und Rosalies Zink, sie hatten zweimal gefehlt. Die Vereinskasse wurde von Hubert Hartmann ordentlich geführt und war nicht zu beanstanden. Es konnte ein Gewinn verzeichnet werden.

Chorleiterin Renate Winter dankte den Mitgliedern für ihren bereitwilligen Einsatz und stellte das Jahresprogramm vor, das mit sechzehn Auftritten auf sich warten lässt. Auch Präses Pfarrer Thomas Mitzkus zeigte sich erfreut über die gute und vielseitige Arbeit des Kirchenchors St. Katharina. "Singen, damit die Menschen sich bemühen Leistungen zu erbringen. Der Gesamteindruck des Kirchenchors ist bemerkenswert gut", so Pfarrer Mitzkus, der auch die Wahlen leitete.

Gewählt wurden: Oswald Binkert (Vorstand für ein Jahr), Bernhard Kaiser (Stellvertreter), Hans-Peter Fricker (Schriftführer), Hubert Hartmann (Kassierer), alle Wiederwahl, Gabi Bomsdorf (Beisitzer, neu), Elisabeth Schulze (Notenwartin, neu), sie löst nach 22 Jahren Eva Scheuble ab. Pfarrer Mitzkus nahm auch die Ehrung von Hedwig Griesser vor, darüber wird getrennt berichtet.