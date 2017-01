Klettgau Reit- und Fahrverein: Freude über acht neue Ehrenmitglieder

Reit- und Fahrverein blickt zurück und nach vorne. Auch in diesem Jahr können sich die Pferdefreunde aufs Frühlings- und Sommerturnier sowie die Vereinsmeisterschaft freuen.

Bühl (jso) Der Reit- und Fahrverein Klettgau-Bühl hielt in der Reiterstube seine Hauptversammlung ab. Nach dem gemeinsamen Abendessen ging es zum Programm der Tagesordnung über. Der Vorsitzende Christoph Grießer begrüßte alle, die gekommen waren und gab einen kurzen Rückblick auf das Jahr 2016.

Bei dieser Gelegenheit bedankte er sich bei allen, die zum großartigen Gelingen der beiden Turniere im April und August beigetragen hatten. Grießer sprach großes Lob an die Helfer und Unterstützer aus, ohne die solche Events nicht zu stemmen seien. Außerdem dankte er auch den zahlreichen Sponsoren, die die Veranstaltungen großzügig unterstützten. Für das aktuelle Jahr stünden wieder das Frühlings- und das Sommerturnier auf dem Programm sowie die Vereinsmeisterschaft im November. Außerdem stehen drei Ausflugsziele für die Vereinsausfahrt zur Wahl. Nach dem Bericht von Kassier Alois Dörflinger, gab Schriftführerin Andrea Kaiser ebenfalls einen Rückblick auf das vergangene Jahr. Sie nannte unter anderem das brisante Thema der Pferdesteuer, die jedoch nicht eingeführt wurde. Beisitzerin Julia Nicolas verlas die Ergebnisse und Erfolge, die die Reiter des Vereins bei den heimischen Turnieren erreichen konnten. Gemeinderat Daniel Spitznagel beantragte in der Hauptversammlung schließlich die Entlastung des Vorstands, die einstimmig beschlossen wurde. Ein besonderer Tagesordnungspunkt waren die Ehrungen. Acht an der Zahl konnte Grießer im Status des Ehrenmitglieds begrüßen.

Er dankte Bernhard Spitznagel, Bernhard Tröndle, Edgar Maier, Willi Person, Egon Wassmer, Hans Gysel, Walter Grießer und Konrad Frank für die jahrelange Treue gegenüber dem Reitverein. Alle erhielten eine Auszeichnung.