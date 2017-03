Weisweil Prosit auf Probenfleiß: Männergesangverein Eintracht Weisweil steht gut da

Männergesangverein „Eintracht“ Weisweil blickt auf ein erfolgreiches Jahr zurück. Sänger setzen auf traditionelles und modernes Liedgut.

Weisweil (rim) Bei der Hauptversammlung des Männergesangvereins „Eintracht“ Weisweil wurde wieder einmal bestätigt, dass der Chor einen wichtigen Platz im Gemeindeleben einnimmt. Die 28 aktiven Sänger können zusammen mit dem Vorsitzenden Markus Bollinger und der Chorleiterin Christel Mülhaupt auf ein erfolgreiches Vereinsjahr zurückschauen. Dem Verein gehören aktuell 28 Sänger an, von denen Chorleiterin Christel Mülhaupt dem Trend entsprechend auch modernes Liedgut interpretiert haben möchte.

Beim Thema Liedgut entstand eine lebhafte Debatte. Modernes Liedgut wird nicht von allen befürwortet, das bisherige Liedgut soll nicht vernachlässigt werden. „Spaß am Singen ist wichtig und dieser dürfe nicht zu kurz kommen“, hieß es. Darüber war man sich aber einig, dass Traditionelles und Modernes nebeneinander bestehen könne und ausgewogen sein müsse. Schriftführer Roland Keller fasste die Aktivitäten des vergangenen Vereinsjahres zusammen und erinnerte auch an das traditionelle Gartenfest, den Klettgaulauf und das Patrozinium. Auswärtige Auftritte hatte der Verein in Erzingen, Krenkingen, Grießen, Öflingen sowie mit dem Gesamtchor Klettgau bei der Wahl des neuen Bürgermeisters. Und das auch noch: Der Stationenweg am Kalvarienberg in Weisweil wird von den Sängern restauriert.

Zu ihrem 50. Geburtstag hatte die Chorleiterin dem Verein einen Kurs für Stimmbildung gesponsert. Proben wurden 43 absolviert. Der Probenbesuch lag bei knapp 83 Prozent. Beste Probenbesucher waren Willy Siebold, Jürgen Geringer und Hans Bühler. Von auswärts kommen neun Sänger, denen mit je einer Flasche Wein gedankt wurde.

Chorleiterin Christel Mülhaupt ist mit den Sängern zufrieden, wünscht sich aber noch mehr Motivation und kein Stehenbleiben bei dem Erreichten.

Gemeinderat Walter Scheyer vertrat den Bürgermeister und dankte für das kulturelle Wirken.