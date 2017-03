Produktionshalle einer Holzfirma in Flammen: Feuerwehren bekämpfen Großbrand

Am Donnerstagabend kam es kurz vor 20.30 Uhr zu einem Großbrand einer Produktionshalle einer Holzbaufirma im Gewerbegebiet von Klettgau.

Die Endes des Jahres 2016 neu erstellte Halle in der Straße Im Kies stand beim Eintreffen der Feuerwehr Klettgau bereits in Vollbrand. Sofort wurden die Nachbarfeuerwehren Jestetten, Lauchringen und Wutöschingen zur Überlandhilfe nachgefordert. Außerdem rückte der Schlauchwagen der Feuerwehr Waldshut-Tiengen an.

Der starke Oberluft drückte den Rauch, die Flammen und den Funkenflug in Richtung Lauchringen, so dass eine weitere große Halle in der Nachbarschaft (Richtung Erzingen) vom Brand verschont blieb, teilt die Feuerwehr Jestetten mit. Der Brand sei über zahlreiche Angriffsleitungen und mithilfe der zwei Drehleitern der Feuerwehren Klettgau und Jestetten bekämpft worden.

In der betroffenen Halle befanden sich Fahrzeuge, Produktionsmaschinen und eine große Abbundmaschine. Aufgrund der starken Hitzeentwicklung und des Vollbrandes sei an einen Innenangriff nicht zu denken gewesen, heißt es in der Mitteilung der Feuerwehr.

Für eine gewisse Zeit wurde wegen der starken Rauchentwicklung die nahe liegende B 34 in Richtung Erzingen für den Verkehr gesperrt.

Bis zur Veröffentlichung des Feuwehrberichtes gab es laut Feuerwehr keine Verletzten zu beklagen. Über die Brandursache kann die Feuerwehr keine Angaben machen. Laut Mitteilung könnte Schaden in Millionenhöhe entstanden sein.