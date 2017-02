Klettgau Pfarrfasnacht in Grießen begeistert Besucher

Die Pfarrfasnacht in Grießen kommt bei den Besuchern gut an. Vor allem die originellen Tänzen finden guten Anklag. Auch das noch: Die Klagewiiber plaudernmunter aus dem Nähkästchen. Doch sie haben ein Herz für den anwesenden Bürgermeister Ozan Topcuogullari.

Grießen – Links, rechts, vor, zurück: So wurde am Samstagabend geschunkelt und gefeiert. In der bunt dekorierten Gemeindehalle Grießen fand die alljährliche Pfarrfasnacht statt. Der diesjährige Erlös der Veranstaltung geht als Unterstützung an die Orgelrevision.

Mit dem Einmarsch des Narrenvereins und kräftigem „Narri Narro“ wurde das Programm eröffnet. Lukas Biermayer übernahm die Moderation, begleitet wurde er vom „Take Two Duo“, die mit Musik in den Pausen unterhielten. Der erste Auftritt wurde angekündigt und der Vorhang öffnete sich für die Mini-Garde vom Narrenverein. Sie begeisterte das Publikum mit der Tanzeinlage „Disney Mambo“. Auch der „Party Dance“ der Teenie- und Tanzgarde sowie „Transformation“ vom Turnverein fanden großen Zuspruch im Publikum. An eine Verschnaufpause wurde ebenfalls gedacht.

Für Hungrige und Durstige bot die Bewirtung eine kleine, aber feine Auswahl an Speisen und Getränken. Nach der Pause jammerten die „Klagewiiber“ der Katholischen Frauengemeinde auf der Bühne.

Mit Klatsch und Tratsch sorgten sie für Lacher und Szenenapplaus. Lediglich der anwesende Bürgermeister Ozan Topcuogullari kam gut weg bei den Lästereien der Klagewiiber. Nicht so viel Glück hatte er beim Auftritt des Männergesangvereins Grießen.

Dieser verpasste dem neuen Bürgermeister der Einfachheit halber einen neuen Nachnamen. Auch Pfarrer Thomas Mitzkus ließ es sich nicht nehmen mit Gitarre und Hut ein Lied auf der Bühne anzustimmen. Für fetzige Action sorgte die Tanzgruppe der Katholischen Frauengemeinde. Als Ameisen verkleidet sorgten sie mit ihrem Auftritt „Arbeit ist das halbe Leben“ für Unterhaltung. Der FC Grießen ergänzte das Programm um einen weiteren Auftritt. Die Fußballer präsentierten mit Schwarzlicht eine effektvolle Showeinlage auf der Bühne.

Zum krönenden Abschluss des Abends marschierte schließlich der Musikverein ein und gab Fasnachtsmusik zum Besten. Lukas Biermayer dankte allen Akteuren, Helfern und Gästen, die gekommen waren für den unterhaltsamen Abend. Nach Programmende freute sich die Bar über die Narren, die den Abend noch gemeinsam ausklingen ließen.