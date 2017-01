Klettgau Peter Rahm verlässt Rimus

Peter Rahm und die Hallauer Rimuss- und Weinkellerei Rahm gehen getrennte Wege. Der Austritt erfolge im guten Einvernehmen.

Klettgau (thg) Im Zuge der Neuausrichtung der Rimuss- und Weinkellerei Rahm AG in Klettgaus Schweizer Nachbargemeinde Hallau trennen sich die Geschäftsführung und Peter Rahm per Ende April 2017. Die Nachricht verbreitete sich wie ein Lauffeuer in der Winzerszene des Klettgaus. Peter Rahm war verantwortlicher Manager für die Gastronomie, den Weinfachhandel und vertrat die Unternehmensanliegen innerhalb der Branchenorganisationen. Damit ist der letzte Spross der Gründerfamlie Rahm aus dem operativen Geschäft der Firma ausgestiegen.

Nach seinem Austritt wird Peter Rahm weiterhin die Familie Rahm innerhalb des Verwaltungsrates vertreten. Gleichzeitig wird er auch Botschafter seiner Weinlinie "Selection Pierre", der Rimuss- und Weinkellerei Rahm AG, sowie des Schaffhauser Blauburgunderlandes bleiben. Der Austritt erfolgt angeblich in gutem Einvernehmen. "Wir bedauern Peter Rahms Entscheid und wünschen ihm und seiner Familie beruflich und privat alles Gute", heißt es in einer Pressemitteilung der Kellerei Rahm AG, die zu den führenden Produzenten von Traubensaft und Weinspezialitäten in der Deutschschweiz zählt.

Vor 72 Jahren hatte der Hallauer Jakob Rahm mit der eigenen Wein- und Traubensaftkelterei den Grundstein die heutige Rimuss- und Weinkellerei Rahm gelegt. Nach seinen Lehr- und Wanderjahren in der Westschweiz, Frankreich und Algerien legte er in Hallau die Rebberge nach neuen Methoden an und pflanzte veredelte, reblausresistente Sorten. Im Jahr 1954 entwickelte sich Rimuss zum Gattungsbegriff für ein alkoholfreies Festgetränk. Nach dem Tod von Jakob Rahm im Jahr 1969 übernahmen die Söhne Emil und Robert die Einzelfirma und haben sie zu einer der größten Kellereien der Deutschschweiz ausgebaut. Vor elf Jahren erfolgte die Übergabe an die dritte Generation, die durch Peter Rahm repräsentiert wurde. Die Hallauer Weinkellerei ist Traubenabnehmer von rund 150 Rebbauern und beschäftigt 45 Angestellte. Jährlich werden rund sechs Millionen Flaschen Wein und Traubensaftgetränke produziert.

Erstklassige Auszeichnungen an zahlreichen in- und ausländischen Weinprämierungen unterstreichen die Weinkompetenz des innovativen Unternehmens.