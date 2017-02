Klettgau Ozan Topcuogullari ist nun offiziell vereidigt als neuer Bürgermeister von Klettgau

Mehr als 200 Besucher kamen in die Gemeindehalle zur Amtseinführung und Vereidigung des neuen Klettgauer Bürgermeisters Ozan Topcuogullari.

Der neue Klettgauer Bürgermeister Ozan Topcuogullari zeigte sich sehr erfreut, dass so viele Besucher zu seiner Vereidigung kamen. Er gab sich dabei sehr bürgernah und begrüßte zusammen mit seiner Lebensgefährtin Kristin Schippmann jeden der rund 220 Besucher persönlich mit Handschlag. Die Vereidigung und die Verpflichtung wurde von Bürgermeisterstellvertreter Hans Hyrenbach vorgenommen, der dem neuen Bürgermeister die Unterstützung des 21-köpfigen Gemeinderates zusicherte.

Landrat Martin Kistler überbrachte die Grüße vom Landratsamt Waldshut und betonte in seiner Rede, dass Ozan Topcuogullari eine gut ausgestattete und finanziell gesunden Gemeinde übernehmen kann. Damit zollte er auch dem bisherigen Bürgermeister Volker Jungmann ein großes Lob. Der Musikverein Erzingen umrahmte den Festakt musikalisch und leitete nach einer knappen Stunde mit dem Badnerlied zum geselligen Teil über. Der 36-jährige Entwicklungsingenieur Ozan Topcuogullari kommt aus dem Ortsteil Rechberg und hatte am 27. November die Wahl mit deutlichem Vorsprung gewonnen. Am 1. Februar hatte er das Amt angetreten.

Von seinen neuen Arbeitskollegen wurde Topcuogullari sehr gut aufgenommen. „So kann man es sich nur wünschen“, merkte der neue Rathauschef an, der seinen zukünftigen Kollegen zusicherte, immer eine offene Tür für sie zu haben. Er hat bereits zwei intensive Wochen im Amt hinter sich. Am ersten Arbeitstag stellte er sich seinen Kollegen vor, dann hatte die Bestandsaufnahme bestehender Projekte oberste Priorität. „In den kommenden Wochen stehen zukunftsorientierte Entscheidungen bezüglich der Ärzteversorgung und der Kinderbetreuung an“, erklärte Topcuogullari. Bereits vor seinem Amtsantritt hatte er sich mehrmals mit seinem Vorgänger Volker Jungmann getroffen, um laufende Projekte zu besprechen.

Als „hervorragend“ bezeichnete Topcuogullaris Sekretärin Anna Schilling die Atmosphäre der ersten Tage mit ihrem neuen Chef. Schilling war bereits die Sekretärin der Vorgänger Volker Jungmann und Hubert Roth, sowie des bereits verstorbenen Alt-Bürgermeisters Johannes Meier. Sie betonte, dass Topcuogullari sehr gut in die Amtsgeschäfte eingeführt wurde. „Der Übergang ist nicht ruckartig, sondern sehr fließend abgelaufen“, so Schilling.

