Erzingen Originell und atemberaubend: Vorführungen des Turnvereins Erzingen

Mit einer fantastischen Show sorgte der Turnverein Erzingen am Wochenende mit seinen legendären Jahresaufführungen gleich zweimal für Furore. In der ausverkauften Gemeindehalle begeisterten die Akteure mit hochkarätigen und atemberaubenden Turnvorführungen, verpackt in einen Mix aus Musik, Show, bunten Bühnenbildern und originellen Kostümen.

Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden Christian Merx eröffneten die jüngsten Akteure den Abend mit einer Reise zum Nordpol. Entzückend waren die kleinen Eskimos und Eisbären anzusehen, doch schon die Kleinen beeindruckten mit turnerischem Können und bewiesen einmal mehr, dass sich der TV Erzingen um talentierten Nachwuchs keine Sorgen machen muss. Anschließend eroberten die Turner die Bühne. Bei waghalsigen Flügen an Barren und später auch am Reck, sauber gestandenen Übungen und der kraftvollen Eleganz verschlug es so manchem Besucher den Atem.

Nicht weniger begeisterten die Turnerinnen aller Altersklassen, die ihre Vorführungen mehrmals in tolle Geschichten verpackt hatten. Zuerst als Indianer, dann als Zwerge begeisterten sie mit turnerischen Elementen auf der Bühne. Für Gänsehaut sorgte auch der Auftritt Live on Stage, bei der die Turnerinnen von der Klettgauer Sängerin Cindy live begleitet wurden. In die 70er Jahre Disco-Ära zurückversetzt fühlte sich das Publikum bei dem Auftritt der Mixt-up Gruppe. 120 Akteure boten im Alter von sieben bis 54 Jahren mit zwölf fulminanten Vorführungen einen spannungsreichen Abend. Außerdem gab es für das Publikum noch ein besonderes Bonbon, das nicht auf dem Programm stand und auch für die Zuschauer am nächsten Wochenende eine Überraschung bleiben soll. Verraten sei nur so viel: Auch auf eine große Portion Slapstick dürfen sich die Besucher freuen.

Das Moderatorenduo Andrea Weissenberger und Heinz Huber führte charmant durch den Abend. Die Liveband Amores begleitete den Abend musikalisch und spielte nach der Aufführung zum Tanz. Für die Bewirtung in der Halle sorgten zahlreiche Mitglieder des TV Erzingen. Wer jetzt noch keine Karten für die Vorführungen am kommenden Wochenende hat, muss sich leider bis nächstes Jahr gedulden, denn auch die beiden kommenden Aufführungen sind restlos ausverkauft.