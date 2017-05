Klettgau Night of the Proms: Akkordeonorchester Klettgau serviert ein Feuerwerk der Weltmusik

Night of the Proms: Akkordeonorchester Klettgau serviert ein Feuerwerk der Weltmusik

Das Akkordeonorchester Klettgau begeistert mit Night of the Proms. Die Musiker ernten nach Glanzleistung viel Applaus und Bravorufe.

Klettgau – Soviel ist sicher: Mit „Night of the Proms“ lieferte das Akkordeonorchester Klettgau ein Konzert ab, das in Erinnerung bleiben wird. Die Musik der ganz großen Künstler der Welt stand auf dem Programm.

Die Hits von Frank Sinatra, Tina Turner, Michael Jackson, Queen und wie sie alle heißen, arrangiert für Akkordeon, versprachen einen spannenden Konzertabend. Und nicht nur das, die mehr als nüchterne Mehrzweckhalle gab sich als Ballsaal à la Hollywood, die Konzertbesucher wurden über den roten Teppich geleitet, wer wollte konnte sich vor der Sponsorenwand fotografieren lassen, Ganz zu schweigen von der extrem langen Luxuslimousine, die vor dem Halleneingang parkiert war. Das ganze Ambiente, unterstützt durch eine gedimmte, angenehme Beleuchtung bis hin zum kredenzten feinen Spargelcremesüppchen und edlen Salatteller war mehr als stimmig.

So gesehen konnte eigentlich nicht mehr viel schief gehen. Unter der Leitung von Martina Vitacca eröffnete „Theme from Zarathustra“ von Richard Strauss den festlichen Abend. Durch das Programm führte Sonja Fritsch mit interessanten Informationen zu den einzelnen Stars.

Die Welthits von Supertramp wie „Dreamer“, „Breakfast in America“ oder „It´s raining again“, mit dem unsterblichen Frank Sinatra, vertreten mit „Strangers in the Night“, „New York“, „My Way“, bis über Michael Jackson, dessen Welthits „We are the World“ oder „Thriller“, und last but not least der legendäre Freddie Mercury mit „Bohemian Rhapsody“. Sie alle ließ das Orchester in der Grießener Halle aufmarschieren. Eine fast schon atemberaubende erste Konzerthälfte, müßig zu erwähnen, dass rauschender Applaus dieses Feuerwerk der Weltmusik begleitete.

Eine Verschnaufpause für Musiker als auch Zuhörer war dringend erforderlich, um sich für die vielversprechende zweite Konzerthälfte zu wappnen. Gleich in Vollen ging es mit der energiegeladenen Tina Turner und „The Best“. Der kleine und doch ganz große Elton John gab sich beispielsweise mit dem herrlichen Liebesleid „Your Song“ die Ehre und Whitney Houston mit dem berühmten „One Moment in Time“.

Keinesfalls fehlen durften die Stars der Stars: die Beatles. Mit „Lady Madonna“ zeigten die drei Solisten Thomas Stoll, Karin Eichmann, Ursula Bräuninger am Akkordeon sowie Marvin Bauer am Schlagzeug ihr beeindruckendes Können, das von rauschenden Applaus und zahlreichen Bravorufen begleitet wurde. Ganz klar ohne Zugabe ließ man das Orchester nicht ziehen. Ein Tribut an die deutschen Schlagerstars wurde mit „Atemlos durch die Nacht“ gezollt, um dann noch einmal Michael Jackson hoch leben zu lassen.

Die Klettgauer „Night of the Proms“ hat die hochgesteckten Erwartungen mehr als erfüllt, man darf sich auf das nächste Jahreskonzert des Akkordeonorchesters freuen.