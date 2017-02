Erzingen Neue Mitglieder verstärken den Musikverein Erzingen

Der Musikverein Erzingen geht mit einigen Veränderungen im Vorstandsgremium ins neue Vereinsjahr. Neue Uniformen und mehr Auftritte im Jahresverlauf bilden die Ziele des Vorstands.

Bei der Hauptversammlung des Musikvereins Erzingen übernahm Viola Bollinger das Amt der Schriftführerin von Carmen Zimmermann, Felix Seebacher das des zweiten Jugendvertreters von Dominic Cassisi und das neue Mitglied Andreas Pauly das des zweiten Beisitzers von Berthold Weißenberger. Neben Pauly wurden auch Alexandra Amodio und Julian Burger im Verein begrüßt. Carmen Zimmermann wechselte in die Position der Materialwartin, Paul Weissenberger hatte das Amt bisher inne. Die Stellung des Probenstatistikers wird David Jehle von Dominic Cassisi übernehmen.

Der Vorsitzende Constantin Weißenberger, die stellvertretende Vorsitzende Ilona Huber, Kassierer Willi Indlekofer, Vizedirigent Ralph Stoll, Notenwartin Diana Jehle, Jugendvertreter Christoph Zimmermann, Beisitzerin Simone Lehnhardt, Kassenprüferin Nicola Vogelbacher sowie Protokollführerin und Kassenprüferin Gabi Simon wurden allesamt einstimmig in ihren Ämtern bestätigt.

Mit dem Musikstück "In Harmonie vereint" eröffnete der Musikverein seine Hauptversammlung. Darauf bezog sich Gemeinderat und Bürgermeisterstellvertreter Gerhard Gaiser, der als Wahlleiter die Vorstandswahlen zügig durchführte. Er überbrachte Grüße von Bürgermeister Ozan Topcuogullari, bei dessen Amtseinführung in der Gemeindehalle in Grießen unter anderem auch der Musikverein Erzingen den musikalischen Rahmen bildet. Gaiser betonte: "Eure Vereinsarbeit ist ein Garant für ein intaktes Gemeindeleben und darauf könnt ihr stolz sein."

Noch-Probenstatisitiker Dominic Casissi berichtete, dass bei den 49 Proben und sieben Auftritten des Vereins im vergangenen Jahr die Probenanwesenheit der 32 Aktivmitglieder bei 81 Prozent und die Auftrittsanwesenheit bei 93 Prozent lag. Constantin Weißenberger als Vorsitzender kommentierte, dass man versuchen werde, im bereits angebrochenen Jahr mehr Auftritte zu organisieren. Auch die Anschaffung einer neuen Uniform wolle man in Angriff nehmen. Das Kirchenkonzert im vergangenen Jahr sei ein besonderer Höhepunkt gewesen, welchen man spätestens 2018 wiederholen wolle. Dirigent Elmar Maier schloss sich dieser Aussage an. In seiner Rede appellierte Maier an den Verein, wie wichtig Fleiß und Interesse an Musik für die Vereinsgemeinschaft sei und dass man sich "an jedem Ort zeigen kann, wenn man sich das zu Herzen nimmt".