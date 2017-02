Grießen Narrenumzug in Grießen: Sonne und Fasnacht sorgen für doppelten Grund zum Feiern

Mehr als 1000 Narren sind beim Umzug in Grießen dabei. Traditionelle Häser sind neben ausgefallenen Kostümen zu sehen.

Am Rosenmontag stand Grießen Kopf. Der große Fasnachts-Umzug lockte weit mehr als 1000 Besucher zum Höhepunkt der Fasnacht nach Grießen.

Auch der neue Klettgauer Bürgermeister Ozan Topcuogullari hatte es sich nicht nehmen lassen, in einem halbwegs närrischen Outfit der Narrenparade zu applaudieren. Es herrschte eine ausgelassene, fröhliche Stimmung, der sich niemand verschließen konnte. In der Ortsmitte tat sich eine bunte Fantasiewelt an Kostümierten auf. Die Sonne schien warm und sorgte für eine frühlinghafte Atmosphäre. Nach dem Umzug, der sich bei der Mehrzweckhalle auflöste, wurde mit den Narren weiter ausgelassen gefeiert.

Der Umzug setzte sich am Ortseingang aus Richtung Hohentengen in Bewegung und folgte der Umzugsstrecke zur Ortsmitte und in Richtung Mehrzweckhalle. Vorneweg war es der kostümierte Musikverein Grießen, der den Takt angab. Daran beteiligten sich auch der Musikverein Geißlingen und die Musik der „Lättä-Bomber“ Rechberg sowie die "Truubehüeter" aus Hohentengen.

Die teilnehmenden Gruppen brachten auch viele Kinder in den närrischen Umzug ein, die offensichtlich Spaß hatten. In ihren bunten Kostümen lockerten der Narrenverein Grießen und die Gruppe „Heike“ mit dem Motto „zurück in die Steinzeit“ das Getümmel auf. Die Zunft Kapellenberg Düfel, die Rebfüdle aus Erzingen, die Schnook aus Degernau und die Lättä-Schübel aus Rechberg sowie die Zunft Kadelburger Fergen und die Hansele der Narrenzunft Bohnenviertel hatte es zur Teilnahme am Umzug nach Grießen verschlagen. Neun Fußgruppen, darunter viele Kinder, liefen beim Umzug mit. Es waren 22 teilnehmende Wagen, Musiken und Fußgruppen mit einigen Hundert Teilnehmern. Bemerkenswert waren die Zuschauerzahlen – nach verschiedenen Schätzungen mehr als 1000 Narren, so viele wie selten zuvor.

In der Mehrzweckhalle und davor wurden die vielen Narren bewirtet. Darüber waren nicht nur die einheimischen Besucher, sondern auch die Auswärtigen erfreut. Ein solch frühlingshaftes Wetter gab noch viel mehr Anlass zum Feiern der Fasnacht. Umzugssieger gab es keine, alle erhielten denselben Preis.