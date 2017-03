Klettgau Nach dem Großbrand bei einer Holzbau-Firma in Klettgau: Schaden geht in die Millionen

Nach dem Großbrand bei einer Holzbau-Firma in Klettgau: Schaden geht in die Millionen

Produktionshalle einer Holzbau-Firma im Gewerbegebiet Grießen wurde am Donnerstagabend Raub der Flammen. Mehr als 100 Feuerwehrleute aus dem östlichen Landkreis im Einsatz.

Beim Großbrand in der Produktionshalle einer Holzbau-Firma im Gewerbegebiet Grießen ist am Donnerstagabend nach ersten Schätzungen ein Millionenschaden entstanden. Verletzte hat es nach derzeitigem Erkenntnisstand nicht gegeben. Im Einsatz waren etwa 100 Feuerwehrleute aus dem östlichen Landkreis und Waldshut-Tiengen.

Das Feuer war kurz vor 20.30 Uhr entdeckt worden. Die gerade erst zum Ende des vergangenen Jahres neu erstellte Halle in der Straße "Im Kies" stand beim Eintreffen der Feuerwehr Klettgau bereits in Vollbrand. Sofort wurden die Nachbarfeuerwehren Jestetten, Lauchringen und Wutöschingen zur Überlandhilfe nachgefordert. Weiterhin rückte der Schlauchwagen der Feuerwehr Waldshut-Tiengen an. Im Einsatz waren auch die Schnelleinsatzgruppe des DRK, der DRK-Ortsverein Klettgau und das Kriseninterventionsteam des DRK Kreisverbands.



Weitere Informationen Produktionshalle einer Holzfirma in Flammen: Feuerwehren bekämpfen Großbrand

Der starke Oberluft drückte den Rauch, die Flammen und den Funkenflug in Richtung Lauchringen, so dass eine weitere große Halle in der Nachbarschaft, in Richtung Erzingen, vom Brand verschont blieb. Das Feuer wurde über zahlreiche Angriffsleitungen und über die beiden Drehleitern der Feuerwehren Klettgau und Jestetten in Angriff genommen.

In der betroffenen Halle befanden sich Fahrzeuge, Produktionsmaschinen und eine große Abbundmaschine. Auf Grund der starken Hitzeentwicklung und des Vollbrandes, war an ein Eindringen der Feuerwehrleute ins Halleninnere zum Kampf gegen die Flammen nicht zu denken.

Die Rauchentwicklung war so stark, dass die nahe gelegene B 34 in Richtung Erzingen für den Verkehr gesperrt gesperrt werden musste. Die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden an, die Nachlöscharbeiten bis in den Morgen. Der Einsatz wurde von Thomas Spitznagel von der Feuerwehr Klettgau geleitet.

Zur Brandursache kann die Feuerwehr keine Angaben machen. Beim Sachschaden dürfte es sich um einen Millionenschaden handeln.