Klettgau Nach Rücktritt von Christian Merx: Stühlerücken im Gemeinderat

Roland Radau rückt für Christian Merx in den Klettgauer Gemeinderat nach. Hans Hyrenbach übernimmt seinen Posten als Bürgermeister-Stellvertreter.

Der Gemeinderat Klettgau hatte in der letzten Sitzung diesen Jahres einige Personalentscheidungen zu treffen, da Christian Merx (CDU) auf eigenen Wunsch aus dem Rat ausgeschieden ist. Bürgermeister Volker Jungmann verpflichtete den Ersatzbewerber Roland Radau als Widereinsteiger, der früher bereits mehrere Jahre Mitglied des Gemeinderates war. Hans Hyrenbach wurde für den Rest seiner bis 2019 dauernden Amtsperiode zum ersten Bürgermeisterstellvertreter gewählt.

Zudem brauchte es auch im Aufsichtsrat der Energieversorgung Klettgau-Rheintal (EVKR) einen Ersatz für Christian Merx. Da die Ersatzvertreterin Rosemarie Hartmann (Grüne) nicht bereit war, dieses Amt zu übernehmen, stellte sie den Antrag auf Neuwahl. Hubert Behringer (FWV) wurde neu in den Aufsichtsrat gewählt und Rosemarie Hartmann bleibt die Vertreterin. Zudem wurde Roland Radau als Verhinderungsvertreter für Lothar Grießer im Gruppenwasserversorgungsverband gewählt. Dieses Amt führte bisher Tobias Gehrmann aus, der bereits im Juni aus dem Gemeinderat ausgeschieden ist. Für die Vereidigung des neuen Bürgermeisters wurde Hans Hyrenbach (FWV) gewählt.

Nach den Wahlen vergab der Gemeinderat noch die Arbeiten für die Kanalisierung Nord-Ost für eine Angebotssumme von rund 618 000 Euro an die Klettgauer Firma Kaiser GmbH. Unter Berücksichtigung der Materialkosten für das Kiesmaterial, das die Gemeinde zu vergünstigten Konditionen von der Firma Bechtel & Szilagyi erwirbt, reduzieren sich die Kosten auf rund 725 000 Euro. Mit dem sechsten Bauabschnitts kann das Gesamtentwässerungskonzept in Erzingen im nächsten Jahr abgeschlossen werden.

Der Gemeinderat lehnte zudem den Einbau eines Wettannahme-Büros in das Gebäude an der Hauptstraße 69 in Erzingen ab, da der Bauantrag nicht den Vorschriften des Bebauungsplans entspricht. Bereits in der Frageviertelstunde erkundigte sich Philipp Zölle vom Tennisclub Erzingen, warum die Gemeinde dem Tennisclub ein dringend benötigtes Platzpflegegerät nicht bezuschusst. Der stellvertretende Vorsitzende erläuterte, dass der Tennisclub seit 48 Jahren in Eigenarbeit jährlich zwölf Tonnen Sand austauscht, wobei 20 Mitglieder insgesamt 230 Arbeitsstunden leisten. „Das gibt es in fast keinem anderen Verein hier im Klettgau“, betonte Zölle.



Er erwähnte, dass die Tennisclubs in Gurtweil Lauchringen und Tiengen in den vergangenen Jahren ein solches Gerät, das rund 8000 Euro kostet, mit der Unterstützung der jeweiligen Gemeinden anschaffen konnten. Bürgermeister Jungmann erklärte, dass es in Klettgau einen Gemeinderatsbeschluss gibt, der besagt, dass Maschinen und Gerätschaften nicht bezuschusst werden. Philipp Zölle bemerkte, dass der Reitverein Bühl einen Zuschuss für eine Beregnungsanlage erhalten hätte, was auch nichts anderes als ein Platzpflegegerät sei.