Klettgau Musikvereine Grießen und Rotzel überzeugen bei Doppelkonzert

Ensembles spielen abwechslungsreiches Programm in der Gemeindehalle. Dirigent Wolfgang Weber erhält besondere Ehrung für sein 50-jähriges Engagement

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Grießen – Zu einem Doppelkonzert hatten der Musikverein Grießen und der Musikverein Rotzel am Montagabend in die Gemeindehalle eingeladen. Anlass für dieses gemeinsame Konzert war das 50-Jahr-Jubiläum des Dirigenten Wolfgang Weber, der beide Vereine seit einigen Jahren betreut.

Nur wenige Zuhörerplätze waren in der Halle freigeblieben, für die Musiker musste die Bühne vergrößert werden, so dass alle darauf Platz fanden. Zur Eröffnung spielten die beiden Vereine das Stück „Images of Bellac“, zu dem auf einer großen Leinwand Bilder von Grießen gezeigt wurden. Anschließend ergriff die Vorsitzende des MV Grießen, Karin Schwab, das Wort und begrüßte das Publikum. Für die passende Ansage zu jedem Stück sorgten Julia Hauser und Julia Kreuser. Mit kurzen Infos und Hintergrundwissen informierten sie die Zuschauer. Beim Lied „Ich gehör nur mir“ bewies Mirijam Wenk, dass sie nicht nur ihr Instrument super beherrscht, sondern auch gut singen kann.

Stimmungsvoll begleitete sie die Musiker. Auf Wunsch von Dirigent Weber gab es vor der Pause schließlich noch das weltbekannt Stück „Music“ von John Miles. Dafür legte er selber den Taktstock aus der Hand und lauschte den Musikern vor der Bühne. Rudolf Kromer vom Blasmusikverband ehrte Weber für seine 50jährige Tätigkeit als Musiker und Dirigent. Besonders bemerkenswert ist, dass Weber nachdem er nun die Goldene Ehrennadel erhalten hat, sämtliche Auszeichnungen, die man bekommen kann, erreicht hat.

Für so viel Einsatz gab es Applaus aus dem Publikum und Geschenke von den beiden Musikvereinen. In der Pause konnten Lose für die Tombola mit 25 Preisen erworben werden und sich bei einem Getränk sowie einem Happen Essen gestärkt werden. Den Auftakt nach der Pause machte das Stück „Starlight Express“ von Andrew Lloyd Webber, das auch von Wenk mit Gesang begleitet wurde. Es folgte „The Great Pretender“ von Queen mit einem Solo für Posaunen und das Stück „Dschungelbuch“. Vor dem letzten Stück ergriff die Vorsitzende Schwab noch einmal das Mikrofon, um allen Helfern und Gönnern zu danken. Mit guten Wünschen für das Jahr 2017 stimmten die Musikvereine passend zum Doppelkonzert noch die Zugabe „Doppelmarsch“ an.

Bevor Zuhörer und Musiker in den Abend entlassen wurden, gab es noch die Auslosung der Tombola. Die hochbegehrten Preise auf Platz eins und zwei, ein Fernseher und ein Bürostuhl von Sedus, gingen an zwei junge Grießener.