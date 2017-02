Klettgau Musikverein Grießen mit neuer Spitze

Julia Gäng löst Karin Schwab ab, die ihr Amt nach sechs Jahren zur Verfügung stellte. Ausblick auf die Aktivitäten dieses Jahres.

Grießen (jso) Im Gasthaus Mange hatte der Musikverein Grießen am Freitagabend zu seiner 153. Hauptversammlung eingeladen. Die Vorsitzende Karin Schwab begrüßte alle, die gekommen waren, darunter auch Bürgermeister Ozan Topcuogullari.

Im ausführlichen Bericht der Schriftführerin gab Stefanie Preiser auch einen kurzen Rückblick auf das Programm des vergangenen Jahres. Neben dem Kleggau-Narrentreffen in Egginen, der Pfarrfasnacht und der 70/80er-Party war vor allem das Sommerfest im Juli ein toller Erfolg gewesen. Es folgten Jumelage, Oktoberfest und als Höhepunkt zum Jahresabschluss das Doppelkonzert mit dem Musikverein Rotzel. Kassier Thomas Metzger übernahm den Bericht der Kasse.

Im vergangenen Jahr konnte der Musikverein einen erfreulichen Überschuss erwirtschaften. Bei der Verkündung der Probenstatistik konnte vier Mitglieder besonders gelobt werden. Ines Danner und Dominik Preiser hatten insgesamt nur viermal gefehlt, Stefanie Preiser nur dreimal und Manuel Weber nur zweimal. Für sie alle gab es einen Gutschein für vorbildliche Probenteilnahme. Schließlich gab auch die Vorsitzende Schwab einen Rückblick auf ihr sechs Jahre Tätigkeit im Vorstand. Sie dankte allen, die sie während ihrer Amtszeit tatkräftig unterstützt hatten. Besonderer Dank ging dabei an Dirigent Wolfgang Weber, der mit dem Musikverein tolle Stücke einstudiert hatte. Da Schwab ihr Amt in Zukunft nicht weiter ausüben wird, wünschte sie sich auch genauso Unterstützung für ihre Nachfolgerin. Im Namen des Vereins bedankte sich anschließend Manuel Weber bei Schwab für ihren Einsatz und Engagement mit zwei Präsenten.

Weiterhin freut sich der Verein vier neue Mitglieder in seinen Reihen begrüßen zu dürfen. Die Wahlen und Entlastung des Vorstands führte Bürgermeister Topcuogullari. Der Entlastung wurde einstimmig stattgegeben.

Neugewählt wurde in diesem Jahr nur das Amt der Vorsitzenden. Julia Gäng konnte alle Stimmen für sich gewinnen und wird in Zukunft an der Spitze des Musikvereins stehen. Alle anderen Amtsinhaber wurden wiedergewählt und in ihrem Amt bestätigt. Gäng freut sich auf die kommende Zeit und wünscht sich ein tolles Miteinander, Ehrlichkeit und Offenheit. Abschließend gab sie einen Ausblick auf die Aktivitäten dieses Jahres. Neben der anstehenden Fasnacht steht auch ein Vereinsausflug sowie im Juli das Sommerfest auf dem Programm.