Klettgau Motorradfreunde Wildsäu feiern ihr 25-jähriges Bestehen

Die Motorradfreunde Wildsäu bestehen seit 25 Jahren. Aus diesem Anlass feiert der Club am Samstag, 22. Juli, sein Jubiläum im Rockhouse. Wie der Club entstanden ist und wie er sich entwickelt hat, erfahren Sie hier.

Klettgau-Grießen – Heiße Öfen, röhrende Zweiradmotoren und der Geruch von Öl und Gummiabrieb der Reifen lassen die Herzen der Motorradfreunde Wildsäu höher schlagen. Keine Frage, die Lederkluft sitzt im Jubiläumsjahr immer noch knapp, und mit Stolz wird das Wildsäu Wappen mit dem steigenden Eber auf der Rückenpartie getragen, es erinnert an die Gründungszeit im Jahr 1992. Damals trafen sich neun Freunde im Löwenfass in Erzingen und unternahmen von dort aus gemeinsame Motorradtouren. Aus einer Bierlaune heraus war spontanen der Club geboren und keiner der damals noch jungen Wilden hätte gedacht, dass ein viertel Jahrhundert später diese Clubgemeinschaft immer noch besteht.

„Wir haben viele Höhen und Tiefen gemeinsam gemeistert, aber dass es uns immer noch gibt, verwundert uns doch selbst am meisten“, mit diesem Statement geht die Boygroup, die inzwischen aus gestandenen Männern besteht, an die Vorbereitungen für ihr großes Jubiläumsfest, das am Samstag, 22. Juli, ab 18 Uhr bei freiem Eintritt über die Bühne beim Grießener Rockhouse geht. Bei dieser Veranstaltung wird den Partygästen richtig eingeheizt, denn auf der Rampe rocken die Woodpeckers. Diese Band ist seit 23 Jahren Begleiter der Wildsäu und sorgt bei der Rocknacht in Erzingen immer für Stimmung. Zum Repertoire der Woodpeckers gehören Rocksongs, Metall aus den 80ern sowe aktuelle Hits.

Wie bereits bei allen Festen, gibt es auch wieder die traditionell leckeren Grillsteaks, die es seit 20 Jahren sonst nirgendwo zu kaufen gibt. „Nicht zu fett und nicht zu trocken, nicht zu scharf gewürzt und auch nicht zu fade – einfach perfekt müssen die Steaks sein, das ist unser Anspruch“, erklärt Eugen Indlekofer, der zusammen mit Elmar Huber, Andreas Zerner und Markus Ehrhardt noch zu den Gründungsmitgliedern der ersten Stunde zählt.

Inzwischen hat der Club zwölf Mitglieder, alle sind in den 70er Jahren geboren und haben alle einen Fable für schwere Maschinen – von der klassischen Ducati über die bissigen japanischen Modelle bis hin zur gemächlichen Harley. Die Motorradfreunde unternehmen regelmäßige gemeinsame Ausfahrten, Tagestouren oder auch mal Ausfahrten für ein paar Tage, so wie kürzlich ein Trip nach Sardinien. Der legendäre Besuch eines amerikanischen Motorradclubs in New York, der denselben Namen trägt, blieb den Jungs mit den wilden Frisuren als Höhepunkt in Erinnerung.

Bis ins Jahr 2007 organisierten die Motorradfreunde Wildsäu noch riesige Biker-Treffs über zwei Tage mit rund 2000 Gästen aus ganz Europa. „Das war jedes Mal eine mega Herausforderung mit bleibenden Erinnerungen“, berichtet Indlekofer und ergänzt: „Wir waren sogar schon als Mofafahrer zusammen und keiner von uns hätte je gedacht, dass wir heute immer noch gemeinsam auf Tour gehen.“ Nach der Kneipenzeit im Löwenfass, die ursprüngliche Stammwirtschaft des Clubs, zogen diese dann in die „Rüsi-Taverne“ und danach in den Grießener Bahnhof. Als dieser verkauft wurde, begann gegenüber die Ära des Clubs im ehemaligen Nachtclub Moulin Rouge, das schließlich zum Rockhouse wurde und seitdem freitags für alle Gäste, also auch für nicht Clubmitglieder, geöffnet hat.