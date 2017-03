Klettgau Mehr Platz für Schüler ist der Wunsch von Karin Bartz, kommissarische Rektorin der Grundschule Grießen

Der Gemeinderat diskutiert die Schulsanierung in Grießen. Die Erweiterung der Aula ist wahrscheinlich in zwei Jahren möglich.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Die Sanierung der Grundschule Grießen geht in die letzte Phase. Im vergangenen Jahr wurden bereits sämtliche Fenster des Gebäudes erneuert, die Fassade an der Nordseite gedämmt und das Dach auf der Nordseite neu gedeckt.

Die restlichen Arbeiten, die noch ausstehen, umfassen die Dämmung und Sanierung der Fassade an der Süd- und der Giebelseite sowie die Dachdeckung auf der Südseite. Auch die Beschattungsstore werden vollständig erneuert. Planer Arnulf Maier aus Lottstetten stellte die geplanten Sanierungen in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats Klettgau detailliert vor. Zu entscheiden hatten die Gemeinderäte über die Dachdeckung. Planer Arnulf Meier stellte als mögliche Varianten, wie bisher, eine Ziegeleindeckung oder aber ein Trapezblechdach vor.

Ein Trapezblechdach wäre bei Kosten von rund 77 340 Euro rund 10 000 Euro günstiger und bietet sich vor allem bei der Installation einer PV-Anlage an, denn dort ließen sich bei dieser Dachform noch einmal 18 000 Euro einsparen. Bürgermeister Ozan Topcougullari zeigte auf, dass die Investition in eine PV-Anlage durchaus attraktiv wäre. "Die Kosten der Anlage auf einem Trapezblechdach liegen bei 70 875 Euro, die sich nach sieben Jahren bereits amortisiert hätten." Davon ließen sich die Räte überzeugen und stimmten dem Trapezdach, der PV-Anlage und der restlichen Sanierungsmaßnahe einstimmig zu. Für die Sanierung stehen im Haushalt 520 000 Euro zur Verfügung, die aktuelle Kostenschätzung liegt bei rund 500 000 Euro, zuzüglich PV-Anlage.

Grünes Licht gab der Gemeinderat auch dem Antrag der Grundschule Grießen auf Erweiterung der Aula. Die kommissarische Rektorin der Grundschule Grießen, Karin Bartz, und ihre Kollegin Claudia Burggraf stellten dem Gemeinderat in der jüngsten Sitzung persönlich die Beweggründe vor. "Wir nutzen die Aula regelmäßig für Schulversammlungen mit allen Kindern und dafür reichen die vorhandenen 60 Quadratmeter einfach nicht aus", erklärte Karin Bartz. Die Vergrößerung des Eingangsbereichs und damit der Aula der Schule um rund 40 Quadratmeter würde das Problem nach Aussage der Lehrerinnen beheben. Die Kosten hierfür beziffert Planer Arnulf Meier mit rund 220 000 Euro, "wobei in diesem Betrag schon Brandschutzmaßnahmen von rund 70 000 Euro inkludiert sind, die sowieso in absehbarer Zeit realisiert werden müssten."

Diese Maßnahme, die dem Kollegium unter den Nägeln brennt, wird allerdings nicht im Rahmen der Fassaden- und Dachsanierung umgesetzt, doch der entsprechende Bereich wird jetzt ausgespart, um doppelte Kosten zu vermeiden. "In den kommenden zwei Jahren werden wir die Erweiterung dann nachziehen", versprach Bürgermeister Ozan Topcougullari. Zum Thema doppelte Kosten meldete sich Gemeinderat Hubert Behringer zu Wort und kritisierte, dass Planer Arnulf Meier beim Thema Brandschutz nicht effizient geplant habe und manche Arbeiten doppelt notwendig geworden seien. Meier dementierte und Bürgermeister Topcuogullari bekräftigte: " Bei diesem Sanierungskonzept hat keine Brandschutzschau stattgefunden."