Klettgau Lorella Dreher bietet Kangatraining für junge Mütter

Kangatraining wurde für frisch gewordene Mütter entwickelt, die etwas für ihre Fitness tun wollen und ihr Kind dabeihaben wollen. Es handelt sich um eine Form des Aerobics mit dem Kind in der Tragetasche. Davon profitieren dann beide.

Jede Frau, die ein Kind auf die Welt gebracht hat, kennt das Problem: Wie werde ich wieder fit, wie passe ich wieder in meine alten Klamotten rein, ohne dass es zwickt und zwackt, und ganz wichtig, wie kann ich mit meinem Baby einen Sport treiben? Nach der Devise „Du wirst fit, dein Baby macht mit“ gibt es nun im Klettgau das Kangatraining: ein sanftes Aerobic für Mütter, die dabei ihre Babys im Tragetuch oder einer Tragehilfe vor dem Körper oder auf dem Rücken tragen.

Lorella Dreher, langjährige Übungsleiterin im Erzinger Turnverein, bietet die Kurse für diese Zielgruppe von Frauen an. Die Grund- und Hauptschullehrerin, selbst Mutter dreier Kinder, hat es geärgert, keinen Sport mehr machen zu können, ohne dass ein Babysitter organisiert werden musste. Auf der Suche nach Sportmöglichkeiten, bei denen das Baby dabei sein kann, ist sie auf das Kangatraining gestoßen und war so begeistert, dass sie Nägel mit Köpfen machte und die Ausbildung zur lizenzierten Kangatrainerin in Wien absolvierte.

„Klar, es wird nicht gehüpft und nicht gesprungen, sondern beckenbodenschonend zur fetzigen Musik getanzt und mit Übungen speziell die Muskulatur von Beine, Arme, Bauch und Gesäß trainiert.“ Und immer nah am Körper der Mutter das Kind, je nach Gewicht vor der Brust oder auf dem Rücken. „Und, ob man es glaubt oder nicht, spätestens nach dem zweiten Musikstück schlummert das Baby friedlich in der Tragehilfe“, sagt die 40-jährige Erzingerin. Erst sechs bis acht Wochen nach der Geburt sollte mit diesem Training angefangen werden, nach einem Kaiserschnitt etwa acht bis zehn Wochen danach, aber immer nach der (zweiten) üblichen Nachsorgeuntersuchung des Frauenarztes, der für das Training grünes Licht geben sollte.

Das Training bei Lorella Dreher dauert 60 bis 75 Minuten, sie stellt bei ihren Kursen auch die Tragehilfen auf Wunsch zur Verfügung, dabei wird von einer eigens ausgebildeten Beraterin auf die korrekte Position des Kindes und auf die Körperhaltung der Frau geachtet. „Das Training beginnt mit einem Warm-up, dann folgen Bodenübungen, für die Ausdauer der choreografische Tanzabschnitt und die Kräftigungsübungen, erzählt Lorella Dreher, „und ganz zum Schluss spezielle Beckenbodenübungen.“

In der zweiten Septemberwoche bietet sie wieder neue Kurse an. In Erzingen im evangelischen Gemeindesaal mittwochs vormittags, donnerstags nachmittags im Freien, im Schlattwald. Auch in Kadelburg im Saal der dortigen Ballettschule wird es montags morgens einen Kurs geben. Wer sich informieren will, kann per E-Mail (lorella@kangatraining.de) Kontakt aufnehmen.

Kangatraining

Das Kangatraining wurde von der Österreicherin Nicole Pascher, einer ausgebildeten Tänzerin, in Zusammenarbeit mit ihrem Mann, einem Mediziner, entwickelt. 2008 begann mit dem Erwerb des Zertifikates zur Prä- und PostnatalenTrainingspezialistin die Verbreitung des Kangatrainings.