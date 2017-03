WaldshutTiengen Landfrauen Erzingen äußerst aktiv

Landfrauen Erzingen blickt auf ein arbeitsreiches Jahr zurück und wählt neuen Vorstand. Marlies Burger leitet künftig die Geschicke des Vereins:

Erzingen (ros) Die Landfrauen Erzingen haben eine neue Vorsitzende gewählt. Marlies Burger ist erst seit einem Jahr Mitglied und hat bereits jetzt das Vertrauen des Vereins sicher. Bei der Hauptversammlung löste sie mit ihrer ebenfalls neu gewählten Stellvertreterin Sabine Thoma die bisherige Dreierspitze Berta Netzhammer, Sylvia Zölle und Brigitte Schwarz ab, die die Vorstandschaft abgab. Letztere werden sie auch weiterhin im Vorstand unterstützen: Sylvia Zölle übernimmt das Amt der Schriftführerin von Sonja Keusch, die als Beisitzerin weitermacht und Brigitte Schwarz wird ebenfalls neue Beisitzerin. Oliva Hertkorn wurde zur Kassiererin wiedergewählt. Weitere neue Beisitzerinnen sind Andrea Zimmermann und Monika Zarte. Für 25-jährige Zugehörigkeit wurde Maria Ritter in Abwesenheit geehrt. Oliva Hertkorn verlas den Kassenbericht und wurde, ebenso wie im Anschluss der bisherige Vorstand, einstimmig entlastet. Die Kasse geprüft und ihrer Kassenführung die Tadellosigkeit bescheinigt haben Vreni Schlosser und Christa Indlekofer. Die bisherige Schriftführerin Sylvia Zölle hatte zuvor von einem arbeitsreichen Vereinsjahr berichtet. So habe man an einem Feuerwehrvortrag teilgenommen und einen Feuerlöscher ausprobieren dürfen, einen Ausflug nach Neuhausen ob Eck gemacht und einen Bienenlehrpfad besucht.

Beim kommenden Erzinger Weinfest wolle man sich wieder mit dem beliebten Kuchen-Buffet engagieren. "Die Landfrauen sind beim Weinfest einfach eine Marke", sagte auch Elisabeth Etspüler, Bezirksvorsitzende der Landfrauen Waldshut. Sie berichtete vom Bezirkslandfrauentag in Weilheim und der Teilnahme an den Frauenaktionswochen. Die Grüße der Gemeinde überbrachte Gaby Gäng-Schmid. Die Landfrauen haben zurzeit 67 Mitglieder.