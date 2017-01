Klettgau Klettgaus neuer Bürgermeister Topcuogullari: "Werde Feuerwehrmelder behalten"

Ozan Topcuogullari startet morgen als neuer Bürgermeister von Klettgau. Im Interview spricht er über seinen schwierigen Namen und wichtige Vorhaben.

Herr Topcuogullari, was waren Ihre Gedanken, als Sie erstmals im Chefsessel des Rathauses Platz genommen haben?

Ich sehe meinen Bürostuhl nicht als „Chefsessel“ an, das klingt für mich zu sehr nach Politik von oben herab. Ich bin im übrigen noch nicht Probe gesessen. Am 1. Februar werden mir sicher viele Gedanken durch den Kopf gehen: der Wahlkampf, die Ergebnisverkündung, aber natürlich auch die bevorstehenden Aufgaben.

Sie sind als Bürgermeister ein Quereinsteiger und verstehen als Maschinenbau-Ingenieur viel von Maschinen und technischen Prozessen. Künftig haben Sie es mit Menschen und Verwaltungsrichtlinien zu tun. Sehen Sie da besondere Herausforderungen?

Im Maschinenbau gibt es ebenso Richtlinien, über die man sich vorab informieren und an die man sich halten muss. In der Verwaltung verhält es sich ähnlich. Vieles erfährt man bereits in der Gemeindeordnung Baden-Württembergs und über die Satzung der Gemeinde Klettgau. Ich bin überzeugt davon, dass ich bei Bedarf auch auf die Erfahrungen des bestehenden Verwaltungspersonals zurückgreifen kann und bei Rückfragen deren Unterstützung erhalten werde. Auch habe ich in meiner bisherigen Tätigkeit viel mit Menschen zu tun gehabt, so zum Beispiel bei der Leitung von Optimierungsgruppen. Die Weiterbildungen, die ich im Bereich Personalführung besucht habe, kommen mir natürlich auch in der Verwaltung zugute.

Die korrekte Aussprache Ihres Namens stellt nicht nur Alemannen vor Probleme. Wie lange wird es dauern, bis den Klettgauern der Name ihres neuen Bürgermeisters in Fleisch und Blut übergegangen ist?

Wie man den Namen korrekt ausspricht, ist in den vergangenen Wochen die meistgestellte Frage gewesen. Ich hatte bereits bei den Kandidatenvorstellungen erwähnt, dass ich weiß, dass mein Name schwierig auszusprechen ist. Auch wenn er nicht korrekt ausgesprochen wird, ist das kein Weltuntergang. Wenn ich merke, dass ich gemeint bin, dann ist der Name ja bereits gut genug ausgesprochen worden. Ich denke, schon in wenigen Wochen wird es sich herumgesprochen haben wie der Name richtig ausgesprochen wird. Viele, die den Namen zweimal nachgesprochen haben, meinten dann: „Ach, so schwierig ist das ja doch nicht...“.

Wie haben Sie Ihre Einarbeitungsphase im Erzinger Rathaus empfunden?

Ein sehr großes Lob und Dankeschön geht an meinen Amtsvorgänger, Volker Jungmann. Er hatte mir schon am Wahlabend eine gute Übergabe zugesichert, die ich auch erhalten habe. Wir haben uns mehrmals getroffen und über vergangene, aktuelle und zukünftige Themen gesprochen. Meine Einarbeitung ist damit natürlich noch nicht abgeschlossen. Das ist ein kontinuierlicher Prozess und wird sich noch über längere Zeit erstrecken.

Es gibt drängende Probleme wie die Verbesserung der Ärzteversorgung, die Sicherung des Schulstandorts und die Ausweisung von Wohnbauflächen. Was werden Sie als Bürgermeister als Erstes in Angriff nehmen?

Sie haben schon drei wichtige Punkte erwähnt. Die Sicherstellung der Ärzteversorgung ist ein großes Thema, das es mit viel Sorgfalt und vor allem zukunftsorientiert zu bewältigen gilt. Hierzu werden Gespräche mit entsprechenden Stellen stattfinden. An der Stärkung des Schulstandortes hat mein Vorgänger bereits gemeinsam mit dem Gemeinderat und externen Beratern unter Hochdruck gearbeitet. Es gibt hier bereits konkrete Pläne, und die Entscheidungen über die einzelnen Maßnahmen stehen unmittelbar bevor. Bei den Wohnbauflächen werden sehr bald die Einzelgespräche mit den Grundstückseigentümern bezüglich des sogenannten Umlegungsverfahrens beginnen. All diese Themen werden parallel zu bewältigen sein, weswegen es nicht möglich ist, eine Reihenfolge festzulegen.

Sie haben im Wahlkampf die Einführung eines Ehrenamtspreises für besonders engagierte Bürger/innen auf Ihre Fahne geschrieben. Wie wird der dotiert sein? Wer entscheidet über seine Verleihung, und wann wird diese erstmals stattfinden?

Meine Idee ist, dass die Bevölkerung verschiedene Personen oder Gruppen vorschlägt, die sich besonders für das Gemeinwohl engagiert haben. Nach einer Vorsortierung durch die Gemeindeverwaltung soll dann der Gemeinderat darüber entscheiden, wer den Preis erhält. Ähnlich wie bei der Blutspenderehrung sollen die Preisträger dann in einer öffentlichen Gemeinderatssitzung eine entsprechende Würdigung erhalten. Die exakte Vorgehensweise und der Zeitplan werden allerdings noch ausgearbeitet. Sehr gerne würde ich schon im Jahr 2017 solche Preisträger krönen.

Sie waren bislang in der Feuerwehr und im Rettungsdienst ehrenamtlich tätig. Werden Sie auch als Bürgermeister zu Löscheinsätzen ausrücken?

Ich werde meinen Feuerwehrmelder natürlich behalten, und wenn der Terminkalender es zulässt, selbstverständlich auch zu den Einsätzen ausrücken. Vor allem nachts wird das möglich sein.

Sie stehen künftig an der Spitze einer Winzergemeinde. Welches ist Ihr Lieblingstropfen aus Erzinger Reblagen?

Getreu dem Motto „Ein Klettgauer Wein ist immer fein“ spielt die Reblage keine Rolle, wenngleich ich Rotwein einem Weißwein vorziehe.

Auf was sollen die Klettgauer stolz sein nach acht Amtsjahren von Ozan Topcuogullari?

In erster Linie sollen die Klettgauer stolz auf sich selbst sein, den richtigen Bürgermeister gewählt zu haben, der die Gemeinde vorangebracht hat, indem die Ärzteversorgung sichergestellt, das Gewerbe gestärkt, die Kleinkindbetreuung ausgebaut und die kritischen Verkehrssituationen entschärft worden sind.

Zur Person

Ozan Topcuogullari (36) lebt seit seiner Kindheit in Klettgau und studierte in Konstanz Maschinenbau. Zuletzt arbeitete er bei Sulzer Chem Tech in Winterthur als Entwicklungsingenieur. Am 27. November 2016 entschied er mit 56,8 % der gültigen Stimmen als parteiloser Kandidat die Klettgauer Bürgermeisterwahl klar für sich.