Klettgau Klettgauer Gemeinderat gibt grünes Licht für Erweiterung der Kiesgrube in Geißlingen

Klettgau (sho) Einem Antrag der Firma Bechtel und Szilagyi GmbH und Co.KG auf Erweiterung der bestehenden Kiesgrube in Geißlingen hat der Klettgauer Gemeinderat grünes Licht erteilt. Das Erweiterungsgebiet mit einer Größe von 9,76 Hektar wurde vom Gemeinderat bereits im Jahre 2002 grundsätzlich für eine Erweiterung vorgesehen. Hydrogeologische Untersuchungen, welche das Geotechnische Institut GmbH aus Weil am Rhein im Auftrag der Firma Bechtel und Szilagyi durchgeführt hat, ergaben, dass die geplante Erweiterung des Kiesabbauareals in östlicher Richtung zur bestehenden Kiesgrube erfolgen sollte, um den Grundwasserschutz nicht zu beeinträchtigen. "Der Kiesabbau findet damit in größerer Entfernung zu den Trinkwasserbrunnen statt", erklärte Bernhard Kunzelmann vom Büro Tillig Ingenieure in Dogern, der dem Gemeinderat die Erweiterungspläne vorstellte. Landschaftsarchitektin Anne Pohla aus Freiburg erläuterte ihren landschaftspflegerischen Begleitplan, den sie im Auftrag der Betreiberfirma erarbeitet hatte.

"Die Ausgleichsplanung für den aktuell beantragten Abbauabschnitt passt sich denn Inhalten der vorhandenen Gesamt-Rekultivierungsplanung mit Waldanpflanzungen in nördlicher und östlicher Richtung der geänderten Abgrenzung an", erklärte die Expertin und stellte damit fest, dass mit Umsetzung des bestehenden Planes der Eingriff in das Landschaftsbild und in die Erholungsfunktion der Landschaft als ausgeglichen betrachtet werden könne. Ein geschütztes Gehölzbiotop muss zwar beseitigt werden, wird aber an anderer Stelle wieder hergestellt. Die entstehende Strukturvielfalt in der Kiesgrube, sowie die Biotopverbundfunktion hob Pohla als positive Effekte hervor.

"Für einige besonders streng geschützte Arten wie Zauneidechse oder verschiedene Vögel bedeutet es sogar eine Aufwertung der Lebensräume." Gemeinderat Hans Hyrenbach (Freie Wähler) interessierte sich dafür, ob ein Antrag auf Erweiterung der Kiesgrube Richtung Straße hin Erfolg haben könnte. Auf die Schnelle konnte das Bernhard Kunzelmann nicht beantworten. Anne Pohla betonte aber, dass dieser Bereich wegen der alten Bäume hohe Ausgleichsmaßnahmen erfordern würde. Gemeinderätin Inge Winter störte sich daran, dass die Gruben nach dem Abbau nicht mehr komplett verfüllt werden. "Es gibt genügend Aushubmaterial, wieso lässt man die Grube nicht so lange brach liegen, bis sie wieder das ursprüngliche Niveau erreicht?" Architektin Pohla betonte, dass wegen der Wasserschutzgebote nur unbelastetes Material zur Verfüllung verwendet werden darf. Kunzelmann erklärte, dass eine komplette Verfüllung so lange dauert, dass auch das Landratsamt ein Veto einlegen würde. Mit der Zustimmung zum Erweiterungsantrag erteilte der Gemeinderat auch das bauplanungsrechtliche Einvernehmen.