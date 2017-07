Klettgau Klettgau: Die Kindergartengebühren steigen

Künftig müssen Eltern, die ihre Kinder in den Kindergarten schicken, tiefer in die Tasche greifen. Der Gemeinderat Klettgau stimmt einstimmig einer Erhöhung zu. Grund: Personalkosten lässt Kosten für Einrichtungen steigen.

Klettgau (eba) Alle Jahre wieder sind die Kindergartengebühren ein Thema in den Kommunen. Der Klettgauer Gemeinderat segnete die Erhöhungen für die Kindergärten, Kinderkrippen und Tagesstätten in der Gemeinde einstimmig ab. Dabei dienen die Empfehlungen der kommunalen und kirchlichen Spitzenverbände als Leitlinien, an denen sich auch das Klettgauer Gremium weitestgehend orientierte.

In keinem der kommunalen Kindergärten beziehungsweise Tagesstätten in Klettgau wird der erforderliche Kostendeckungsgrad von 20 Prozent erreicht. Hinzu kommt, dass die Kommune noch 91 Prozent der jährlichen Defizite der kirchlichen Kindergärten tragen muss.

Für die nun festgelegten Elternbeiträge für 2017/2018 ist eine vergleichsweise kräftige Erhöhung um bis zu acht Prozent festzustellen. Das, so die Information der Gemeindeverwaltung, liege an den Tarifabschlüssen 2015 für Erzieherinnen. Für die Jahre 2018/2019 wird eine weitere Steigerung um drei Prozent in Aussicht gestellt.

Vergleichsweise hart trifft es ausgerechnet die Klettgauer Drei-Kind- und Vier- und Mehrkindfamilien mit ihren Kindern ab drei Jahren in den Regelgruppen. Entgegen der Empfehlungen der Spitzenverbände nicht beschloss der Gemeinderat kräftige Gebührenerhöhung von rund 20 bis fast 150 Prozent. Bislang bezahlt eine Drei-Kindfamilie 52 Euro pro Monat und eine Vier-Kindfamilie 17 Euro. Ab September werden 63 Euro beziehungsweise 42 Euro fällig. Ein-Kindfamilie bezahlen bislang 103 Euro, ab September sind es 111 Euro; bei Zwei-Kindfamilien steigt der Satz von 78 auf 84 Euro.

Aus Sicht der Gemeindeverwaltung, die die Gebührenerhöhung als sozial vertretbar auch für kinderreiche Familien ansieht, müsse der Abstand zu Ein- und Zwei-Kindfamilien vermindert werden. Dazu erklärte Bürgermeister Topcuogullari: "Für ein und dieselbe Leistung wären einmal 111 Euro beziehungsweise 18 Euro fällig, diesen Unterschied wollen wir reduzieren."

Für den Klettgauer Gemeinderat bestand dazu keinerlei Diskussionsbedarf, er segnete die neuen Kindergartengebühren einstimmig ab.