Klettgau Kirchenkonzert in der Erzinger Pfarrkirche widmet sich dem Leidensweg Christi

Im Rahmen der Reihe „Das geistliche Konzert“ präsentierten Organist Andreas Konrad, Mezzosopranistin Anna Welte und Rezitatorin Ulrike Denzel Werke von Bach und Gesenius.

Klettgau – „In via crucis – Gedanken und Musik zum Kreuzweg“ war das Thema des jüngsten Konzertes in der Erzinger Pfarrkirche St. Georg in der Reihe „Das geistliche Konzert“. Der Kantor und Organist der Seelsorgeeinheit Klettgau-Wutöschingen, Andreas Konrad, zeichnete verantwortlich für dieses geistliche Konzert in der Passionszeit, unter Mitwirkung der Mezzosopranistin Anna Welte und der Rezitatorin Ulrike Denzel.

Die musikalische Umsetzung des Leidensweges Christi, ergänzt und unterstützt mit meditativen Texten aus der Feder des Organisten, war zugegebenermaßen keine leichte Kost für Konzertbesucher, zwang sie doch dem Zuhörer volle Aufmerksamkeit ab, bescherte ihm dafür aber ein intensives und nachhaltiges Innehalten, ermöglichte ein stilles, tiefes Nachdenken.

Anhand des professionell gestalteten und informativen Programmheftes mit Werkbeschreibungen und Texten, mit Abbildungen der vierzehn Stationen des Erzinger Kreuzweges hatte jeder Konzertbesucher eine wertvolle Hilfe, um die Musik besser zu verstehen und intensiver zu erleben zu können. Die musikalische Betrachtung des Kreuzweges wurde mit dem Präludium C-Moll von Johann Sebastian Bach eröffnet.

Mit der Arie „Er ward verschmähet und verachtet“ aus „Der Messias“ von Georg Friedrich Händel, in der mehr als beeindruckenden Interpretation der jungen Mezzosopranistin aus Wangen im Allgäu, wurde die erste Station des Kreuzweges, Jesus' Verurteilung zum Tode, sehr pathetisch und dramatisch in Szene gesetzt. Kompositionen wie beispielsweise „O Wunder ohne Maßen“ von Justus Gesenius , das Choralvorspiel „O Mensch, bewein dein' Sünde groß“ von J. S. Bach, oder Improvisationen des Organisten Andreas Konrad begleiteten die verschiedenen Kreuzwegstationen, um mit „O Traurigkeit, O Herzeleid“ , ein Choralvorspiel von Moritz Brosig mit Jesus' Grablegung zu enden. Dieses Erzinger Kirchenkonzert mit Gedanken und Musik zum Kreuzweg hätte entschieden mehr Besucher verdient gehabt. Die Zuhörer – wenngleich sie sicherlich in sehr nachdenklicher Stimmung die Kirche verlassen haben – erlebten zweifellos ein tiefgehendes, nachhaltiges Konzert.

im Rahmen der Reihe „Das geistliche Konzert“ präsentiert Marianische Chor- und Orgelmusik und findet am 21. Mai um 17 Uhr wie immer bei freiem Eintritt in der Erzinger Pfarrkirche St. Georg statt.