Klettgau-Grießen Kirchenchor und katholische Frauengemeinschaft Grießen feiern eine große Feier

Mit einem bunten Festprogramm feiert der Kirchenchor Grießen sein 275-jähriges Bestehen und die katholische Frauengemeinschaft ihr 50-jähriges Bestehen.

Der Sonntag stand in Grießen ganz im Zeichen des Feierns. Anlässlich ihrer Jubiläen hatten der Kirchenchor Grießen und die katholische Frauengemeinschaft Grießen eingeladen, gemeinsam den 275. Geburtstag und das 50-jährige Bestehen zu feiern. Am Morgen gab es einen Festgottesdienst, bevor es ab 14 Uhr mit einem unterhaltsamen Programm sowie Kaffee und Kuchen in der Gemeindehalle weiterging. Detailreich und liebevoll war diese dekoriert, die reichlich gedeckten Kuchentheken erfreuten die Besucher.

Gemeindereferentin Marita Durek und die Vorsitzende des Kirchenchors, Astrid Eschbach, begrüßten die Festgäste herzlich und freuten sich, dass die Halle so gut gefüllt war. Als Sprecher führte der Ehrenvorsitzende des Kirchenchors, Ernst Peter Müller, durch das Programm. Auch Bürgermeister Ozan Topcuogullari und Pfarrer Thomas Mitzkus betraten für einige Grußworte die Bühne. Musikalische Einlagen gab der Kirchenchor aus Geißlingen zum Besten, der mit den Stücken "Hallelujah" und "Über sieben Brücken musst du gehen" begeisterten.

Im hinteren Bereich der Halle waren Stellwände aufgebaut, die ein Stück Zeitgeschichte dokumentierten. So hatte die KFD in Grießen ihre Gründungsversammlung am 18. April 1967 und zählte bereits damals rund 70 Mitglieder. Eines der Gründungsmitglieder war Erna Willi, die die Gemeinschaft immer aktiv unterstützte und weiterbrachte. Von 1977 bis 1993 bekleidete sie das Amt der Vorsitzenden. Heute besteht der Vorstand der kfd aus einem Leitungsteam mit 14 Personen. In verschiedenen Gruppen engagieren sich die Frauen für das Wohl der Mitglieder und der Gemeinde.

Der Kirchenchor blickt auf eine noch längere Geschichte als die KFD zurück, sind die Anfänge des Chors bereits auf das frühe 18. Jahrhundert datiert. Höhepunkte, an die sich der Kirchenchor besonders gern zurückerinnert, sind das mit dem Kirchchor Erzingen zusammen einstudierte und aufgeführte Oratorium "Adam" von Gregor Linßen oder das "Requiem" von Wolfgang Amadeus Mozart.

Das Fest in der Gemeindehalle war ein toller Erfolg, nicht zuletzt weil Überraschungsgast Marianne Schätzle aus Hilzingen alias Angela Merkel und die Mädels vom Turnverein für Unterhaltung sorgten. Außerdem ist es als Erfolg zu werten, weil sich das Spendenglas für die beiden Projekte rasch füllte. So können hoffentlich bald die neuen Bänke am Käppele installiert werden und ebenso die dringend notwendige Revision an der Grießener Orgel vorgenommen werden.