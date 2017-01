Wutöschingen "Ich wurde quasi in den TV Erzingen hineingeboren", sagt der Vorsitzende Christian Merx

"Ich wurde quasi in den TV Erzingen hineingeboren", sagt der Vorsitzende Christian Merx

Derzeit laufen die Vorbereitungen zu den Jahresaufführungen des Turnvereins Erzingen. Der Vorsitzende Christian Merx verrät, worin das Geheimnis des Erfolgs liegt und was die Besucher erwartet.

Herr Merx, vier Veranstaltungen sind nahezu ausverkauft. Was macht die Jahresaufführungen zu einem Höhepunkt?

An den Jahresaufführungen werden das Geräteturnen und die anderen Aufführungen mit professioneller Technik zu einer aufwendigen Show umgestaltet. Licht, Bild und Tontechnik werden jedes Jahr weiterentwickelt und haben inzwischen einen festen Platz bei unseren Veranstaltungen. Aber auch die Vorführungen selbst werden immer anspruchsvoller. Und das honoriert das Publikum mit dem entsprechenden Zuspruch – sprich ausverkaufte Hallen.

Der TV Erzingen macht vor allem mit Geräteturnen von sich reden. Liegt darauf der Schwerpunkt der Aufführungen?

Ja, auch an der Jahresaufführung liegt hier der Schwerpunkt, da wir einer der wenigen Vereine hier in der Gegend sind, die auch Turnerinnen und Turner im Erwachsenenbereich trainieren. Aber als Ausgleich gibt es im Programm natürlich auch sehr gute Showtänze.

Wie viele Akteure sind auf der Bühne? Wie ist der Altersdurchschnitt?

Es sind 117 Akteure im Alter von sieben bis 54 Jahre, wobei einige Akteure bei mehreren Nummern teilnehmen. Teilweise sind sie in bis zu sieben Vorführungen auf der Bühne zu sehen. Der Altersdurchschnitt wird schätzungsweise bei etwa 23 Jahren liegen.

Seit wann proben die Mitglieder mit ihren Übungsleitern für die Aufführungen?

Einige Gruppen proben bereits seit September, also nach den Schulferien, wenn die Hallen bei uns wieder geöffnet sind, startet die Probenarbeit.

Verraten Sie uns ein wenig von dem, was die Zuschauer zu sehen bekommen?

Die Turner präsentieren ihr Können an den Standardgeräten wie Stufenbarren, Barren und Reck. Es gibt auch eine Nummer, die von den Besuchern so sicher nicht erwartet wird, und es gehört wieder eine große Shownummer mit über 30 Akteuren zum Programm.

Vier große Veranstaltungen bedeuten auch abgesehen von den Proben eine Menge Vorbereitungen. Wie stemmen Sie die im Verein?

Die Vorbereitungsarbeiten sind bei uns auf viele Schultern verteilt. Unser Festwirt Erwin Merx kümmert sich um die Küche, Oberturnwart Manuel Scheyer um die Technik und das Programm, unsere Kassiererin Gaby Gäng-Schmid koordiniert gemeinsam mit mir den Vorverkauf und in Abstimmung mit dem Festwirt den Einkauf. Unser zweiter Vorstand Thomas Indlekofer kümmert sich um die Bestuhlung der Halle, Beisitzer Steven Wehinger um die Bar im Untergeschoss. Viele kleinere Aufgaben wurden an weitere engagierte Mitglieder verteilt, sodass nicht alles auf einer Person lastet.

Der TV Erzingen hat rund 800 Mitglieder und 50 Übungsleiter. Ist der Vorstandsposten da nicht ein Vollzeitjob?

Die Aufgabenverteilung wie oben erwähnt, haben wir ja nicht nur an der Jahresaufführung, sondern auch bei allen anderen Aufgaben. Und es gibt auch viele Routineaufgaben, welche immer wieder anfallen, sodass die Arbeit sich dadurch auch erleichtert. Meine Aufgaben liegen dann hauptsächlich in der Koordination des Ganzen und natürlich darin, den Überblick zu behalten.

Sie sind schon lange eng mit dem TV Erzingen verbunden.

Ja kann man so sagen. Ich wurde quasi in den TV Erzingen hineingeboren. Mein Vater Erich Merx war 18 Jahre Vorsitzender und 30 Jahre Übungsleiter im Verein und ist heute unser Ehrenvorsitzender. Meine Mutter Monika Merx ist seit 43 Jahren aktiv als Übungsleiterin. Mein Onkel Erwin Merx ist seit 47 Jahren als Übungsleiter im Verein und war 28 Jahre zweiter Vorstand. Mein Sohn David ist auch in die Übungsleitertätigkeit eingestiegen. Ich selbst bin seit meinem 16. Lebensjahr im Verein tätig.