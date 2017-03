Klettgau Handgemachtes erfreut die Besucher beim Ostermarkt des FC Geißlingen

Mit seinem neunten Ostermarkt lockte der FC Geißlingen wieder viele Besucher und Interessierte in die Grießener Gemeindehalle. Aussteller und Organisatoren zeigen sich rundum zufrieden.

Bei herrlich sonnigem Wetter lockte der Ostermarkt des FC Geißlingen Interessierte und Freunde von Handgemachten nach Grießen in die Gemeindehalle. Zum neunten Mal hatten die Fußballer den Markt in diesem Jahr organisiert, der zwischen 10 und 17 Uhr zum Schlendern, Stöbern und Shoppen einlud. Von selbstgemachten Kissen, Kleidung für Kinder, Holzarbeiten bis hin zu Honig, Marmelade und Likören war wieder einiges geboten an den Ständen der Aussteller.

Auch Wolfgang Boog aus Horheim ist schon lange beim Ostermarkt des FC Geißlingen dabei. An seinem Tisch konnten die Besucher liebevoll gestaltete Vogelhäuschen und Insektenhotels in den verschiedensten Ausführungen bewundern und erwerben. „Zu meinem Hobby bin ich über einen Freund gekommen“, erklärt Boog. „Und nach Grießen an den Ostermarkt komme ich immer gerne, um meine Häuschen auszustellen.“

Aber nicht nur österliche Deko und detailverliebte Handarbeiten erfreuten die Besucher, auch die gut organisierte Bewirtung sorgte für ständigen Betrieb in der Küche. Leckereien vom Grill, Pommes frites und Getränke sowie eine große Auswahl an Kuchen und Torten hatte der Verein zu bieten, was von den Gästen gerne angenommen wurde. Die Tische und Stühle im Essbereich waren durchgehend stark frequentiert und angeregte Gespräche zeugten von guter und frühlingshafter Stimmung in der Gemeindehalle. Auch Otmar Rotzinger vom FC Geißlingen ist mit der Organisation und seinem Team hochzufrieden. „Es läuft alles rund und wir freuen uns, dass auch dieses Jahr alle wieder mit Freude dabei sind“. Den Erlös vom Ostermarkt wird der Verein in die Jugendarbeit investieren.