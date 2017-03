Klettgau Gute Nachrichten für den Imkerverein Klettgau: Seine Bienen finden wieder mehr Nahrung

Die Bienenzüchter vom Imkerverein Klettgau freuen sich über die Verbreitung der beienfreundlichen Pflanze Silphie, die Nahrung für Bienen bietet. Treue Mitglieder werden bei der Hauptversammlung geehrt.

Die bienenfreundliche Pflanze Silphie soll den Mais ablösen. Diese Forderung erhob der Imkerverein Klettgau bei der Hauptversammlung im Gasthaus Rebstock auf dem Eichberg bei Dettighofen. Vorsitzender Dietrich Veigel freute sich, dazu zahlreiche Mitglieder begrüßen zu können. Der Imkerverein hat 70 Mitglieder, darunter 15 Frauen. 50 Mitglieder halten etwa 400 Bienenvölker.

Im Jahr 2016 haben die Imker einen 30- bis 50-prozentigen Verlust bei ihren Bienenvölkern durch verschiedene Umstände hinnehmen müssen. Äußerst aufschlussreich war der Hinweis des Vorsitzenden, dass die Bienen künftig eine verbesserte Blütentracht vorfinden werden. Auf dem Vormarsch ist die bienenfreundliche, dem Mais ähnelnde Pflanze Silphie. Der Maissaat wird beim Anbau die Silphie-Saat beigemischt. Während der Mais jährlich neu eingesät werden muss, kann die Silphie bis zu 15 Jahre am selben Standort geerntet werden, ohne einer besonderen Pflege zu bedürfen. In der Energieausbeute für die Biogasgewinnung ist die Silphie nicht so effizient, holt dies aber durch die Pflegeleichtigkeit wieder auf.

Die Silphie ist eine in Nordamerika beheimatete Pflanzenart und ist eine ausdauernde mehrjährige Pflanze, die aufgrund ihrer großen Biomassenproduktion als Energiepflanzen angebaut werden kann. Sie wird bis zu drei Meter hoch und gilt auch als Bienenweide. Der Imkerverein Klettgau wird die Anlagen mit der Silphie der Biogaserzeuger in Dettighofen-Berwangen und Lauchringen demnächst besichtigen. Den Jahresrückblick trug Schriftführer Wilfried Ritzmann vor. Er erinnerte unter anderem an den Besuch der Kreisversammlung in Küssaberg, den Rähmchenkurs in Jestetten und den Honigkurs in Freiburg. An jedem ersten Freitag im Monat ist Imker-Stammtisch.

Wilfried Ritzmann wurde für 30 Jahre Mitgliedschaft mit der Ehrennadel in Gold des Deutschen Imkerbundes ausgezeichnet. Ulrich Vogt erhielt die Ehrenadel in Silber für 20 Jahre Mitgliedschaft und Hägar Wallimann wurde in Abwesenheit mit der Ehrennadel in Bronze für zehn Jahre Mitgliedschaft beim Imkerverein geehrt.

Als neuer stellvertretender Vorsitzender wurde Rolf Wenzler und als Beisitzer Artur Preiser bestellt. Ihre Wahl ist bei der nächsten Hauptversammlung vorgesehen. Zuchtstoffbedarf und Zellenwünsche konnten bei Zuchtwart Alexander Schmidt angemeldet werden. Zur Sprache kamen auch die Medikamentenlagerung und -abgabe.