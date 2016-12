Erzingen Grundschüler machen sich im Weihnachtsmusical auf die Suche nach dem Christkind

Erzinger Grundschüler führen erfolgreich ein Weihnachtsmusical auf. Die Fundamente christlichen Glaubens stehen im Mittelpunkt.

Es war ein außergewöhnliches Wagnis, ein immenser Aufwand und es wurde belohnt – die Aufführung des Weihnachtsmusicals "Die sonderbare Nacht" durch die Grundschule Erzingen. Zwei Mal traten die Schüler in der Grundschulhalle auf, zwei Mal war die Halle voll besetzt und zwei Mal waren die Zuschauer begeistert. Mindestens genau so begeistert zeigte sich die Rektorin, Susanne Göbelbecker, die Lehrer und Schüler gleichermaßen lobte. "Es macht Spaß mit einem solchen Team zu arbeiten", konstatierte die Pädagogin. Die Erzinger Grundschule hatte unter Einbeziehung aller Lehrer und Schüler sowie einiger Musiker nach wochenlanger Proben dieses Kindermusical von Hella Heizmann auf die Bühne gebracht und damit veritable Denkanstöße gesetzt.

Es ging um die Suche nach dem Christkind. Die siebenjährige Julia, genannt Julchen, brillant verkörpert von Noëmi Stiehler, ist geschockt, als sie von ihrer Lehrerin hört, dass es das Christkind gar nicht gäbe. Als Hausaufgabe soll die Schulklasse auf dem Weihnachtsmarkt dem Sinn von Weihnachten auf den Grund gehen. Doch das ist gar nicht so einfach, denn die meisten Weihnachtsmarktbesucher sind schlicht überfragt. Aber eine alte Frau kann ihr, und damit auch dem Publikum die Antwort geben. Und die Dame erzählt die Geschichte von Gott, der seinen einzigen Sohn auf die Erde geschickt hat. Dies wurde in Form eines Krippenspiels veranschaulicht.

Beeindruckend war an dieser Aufführung zweierlei. Einerseits waren sämtliche Lehrer und die rund 150 Schüler der Grundschule daran beteiligt. Auf der anderen Seite hat die Schulleitung mit der Aufführung ein Zeichen gesetzt und in einem zunehmend säkularen Umfeld auf die christlichen Fundamente unserer Gesellschaft hingewiesen.

Das Musical hat den Besuchern überdeutlich gezeigt, dass hinter Weihnachten weit mehr steckt, als Konsum und Feierlaune. Dass das Musical ein solcher Erfolg werden konnte lag auch an Bettina Tröndle, die Regie führte, den Musikern Christoph Tannhäuser (Bass), Thomas Baum (Cajon), Helga Baum (Keyboards) und dem Schulchor unter Leitung von Franziska Hermenau. Erhard Heide setzte die Aufführung ins rechte Licht.

Die Eintrittsgelder, die als Spenden am Ausgang erbeten wurden, gingen zur Hälfte an den Förderverein der Grundschule und je zum Viertel an "Klettgauer helfen Klettgauern" sowie der Aktion "Give children a better life, Uganda".