Dettighofen Grünen-Bundestagskandidat Ulrich Martin Drescher stellt sich dem Ortsverband Klettgau-Rheintal vor

Die Grünen setzen beim Bundestagswahlkampf auf eine Energie- und Ernährungswende. Kinderbetreuung und Altenpflege werden als Problemfelder benannt.

Dettighofen/Klettgau – "Das Direktmandat ist das Ziel, das ich als sehr herausfordernd, aber nicht als unerreichbar erachte", sagte Ulrich Martin Drescher, Bundestagskandidat des Wahlkreises Waldshut-Hochschwarzwald, bei der Mitgliederversammlung des Ortsverbands Klettgau-Rheintal von Bündnis 90/Die Grünen in Dettighofen. Der Kandidat ging auf die speziellen Grenzprobleme der Hochrheinregion ein, da sich einige Besucher beklagten, dass sie von Berlin im Stich gelassen werden. Neben dem Fluglärmstreit sei auch die Abtrennung vom deutschen Stromnetz ein Beispiel dafür. Da nur ein Anschluss an das Schweizer Stromnetz bestehe, könne das östliche Kreisgebiet nicht von der Liberalisierung des Strommarktes profitieren.

Die Landnahme von Schweizer Bauern wurde ebenfalls angesprochen. Jürgen Fesser, Biobauer vom Küssaberger Schlosshof, gab zu bedenken, dass mehr Land durch Biogasanlagen verloren gehe als durch die Schweizer Bauern. Bezahlbares Wohnen für junge Familien ist ein weiteres Ziel von Drescher, da die Immobilienpreise am Hochrhein dreimal so teuer seien wie andernorts, die Löhne aber nicht dreimal so hoch. Wer in Deutschland eine Immobilie kaufen wolle, müsse in der Schweiz sein Geld verdienen. Dieses führe wiederum zum Facharbeitermangel, insbesondere in den Bereichen der Kinderbetreuung und Altenpflege. Im Gegensatz wurde aber auch erwähnt, dass der Handel und das Gewerbe im Grenzgebiet durch den Schweizer Einkaufstourismus profitiere.

Ulrich Martin Drescher ist seit 30 Jahren in der Partei. Er war in Whyl dabei, als das geplante Atomkraftwerk verhindert wurde und gehörte von Anfang an zu den Stromrebellen, die das EWS Schönau zur Erfolgsgeschichte machten. Daher will er auch mit den Basisthemen Umwelt, Anti-Atom und einer neuen Wirtschaftspolitik bei den Wählern punkten. Nach dem Motto "Vom Acker auf den Teller" will er die biologische regionale Landwirtschaft vorantreiben. Drescher zitierte eine Studie der Bundeswehr, die aufzeigt, dass die Ernährung der Bevölkerung bereits nach drei Tagen nicht mehr sichergestellt werden kann, wenn die lange Lieferkette unterbrochen ist.

Als weitere Herausforderung bezeichnete er die Altersversorgung, bei der es die Scheinselbstständigen aufzufangen gelte. "Die Digitalisierung und Automatisierung wird zudem zu drastischen Veränderungen der Geschäftsmodelle und Betriebsbiografien führen", so Drescher. Den langjährigen persönlichen Kontakt zu Ministerpräsident Winfried Kretschmann will der Bundestagskandidat nutzen und ihn als Wahlkämpfer zu einer Veranstaltung im Wahlkreis einladen.

Im Anschluss berichteten die Grünen-Gemeinderäte über aktuelle Probleme in ihren Gemeinden. Die Wohnbauverdichtung sei ein allgemeines Thema, bei dem ein gewisser Druck auf die Gemeinden zukomme, da nicht mehr genügend neue Baugebiete ausgewiesen werden könnten. Der Jestetter Gemeinderat Markus Weißenberger sprach die "enormen" Kosten in der Kinderbetreuung an. "Aber auch die Kosten für Verwaltung und Bauhof sind viel zu hoch", sagte der ehemalige Lottstetter Gemeinderat Christian Kaiser. Rosi Hartmann erwähnte, dass es in Klettgau viele Projekte gebe, die man mit dem neuen Bürgermeister Ozan Topcuogullari angehen will. Axel Schaub bedauerte, dass in Dettighofen kein Investor für ein Mehrfamilienhaus gefunden werden konnte, obwohl man im neuen Baugebiet einen Platz freigehalten hätte. Anders sieht es in Küssaberg aus. Jürgen Fesser berichtete positiv über den dortigen Mietwohnbau und über die Gründung einer Bürgergemeinschaft, die mit der Gemeinde ein Projekt für Wohnen im Alter entwickelt. Das Vorstandsteam wurde für zwei Jahre einstimmig wiedergewählt.

Zur Person

Der selbstständige beratende Diplom-Volkswirt Ulrich Martin Drescher ist 64 Jahre alt, lebt in einer Partnerschaft und hat einen Sohn. Er ist in Frankfurt am Main geboren und lebt heute in Kirchzarten im Schwarzwald, wo er auch Gemeinderat ist.