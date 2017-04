Klettgau Grießener Narren ziehen positive Bilanz

Grießener Narren ziehen positive Bilanz und bestätigen fast komplett bisherigen Vorstand. Manuel Tiffert erhält Narrenorden.

Grießen (rim) Der Narrenverein Grießen ist sehr populär und hat sich einen Namen als "Volksfreund" gemacht. Die Narretei macht eben Spaß. Der Narrenumzug durch Grießen am Rosenmontag ist jedes Mal ein Höhepunkt der Klettgauer Fasnacht.

In ihrem Rückblick bei der Hauptversammlung im Gasthaus "Brauerei" in Grießen betonte Präsidentin Claudia Güntert: "Es gab immer etwas Sinnvolles zu tun, um auf dem Laufenden zu bleiben." Sie erinnerte an den Frühjahrsbott in Hohentengen und der Herbstkonvent in Tiengen. Hier wurden die Weichen für das nächste Kleggau-Narrentreffen gestellt. Bei der Ausrichtung des Altentages der Gemeinde war der Narrenverein auch beteiligt. Der Weihnachtsmarkt in Grießen wurde mit IA-Kids Weihnachtsbrötchen beschickt, die schnell vergriffen waren.

Bei der Verabschiedung von Bürgermeister Volker Jungmann war eine Abordnung des Narrenvereins dabei; ebenso bei der Vereidigung des neuen Bürgermeisters Ozan Topcuogullari. Die Straßendeko wurde in Grießen aufgehängt, und bei strömenden Regen nahmen die Narren am Umzug anlässlich des rubnden Geburtstages der Wiischmöckcher-Zunft in Dogern teil. Beim Treffen der Narren-Vereinigung Kleggau zog man dann bei strahlendem Sonnenschein durch Birkendorf. Auch das Schlüchttal-Narrentreffen in Nöggenschwiel wurde nicht ausgelassen. Beim Rosenmontagsumzug säumten tausende von Besuchern säumten die Straßen in Grießen. "Mit dem Rosenmontag können wir mehr als zufrieden sein. Das Wetter war traumhaft schön", resümierte Claudia Güntert.

Die Wahlen zum Präsidium wurden von Gemeinderat Hans-Jürgen Hyrenbach geleitet, der auch namens des Bürgermeisters dem Narrenverein Dank sagte für die kulturelle Brauchtumspflege. Einstimmig wurden wieder gewählt: Claudia Güntert (1. Präsidentin), Thorsten Gehringer (2. Präsident, beide gleichberechtigt), Sabine Schumann (Kassiererin), Annett Lass (Schriftführerin, neu).

Als Narrenräte wurden bestätigt: Manfred Bödker (gleichzeitig Narrenvater), Kai Gantert, Thorsten Gehringer, Claudia Güntert, Ralf Lass und Klaus Tiffert. Neu gewählt wurden Dirk Baumann und Jörg Griebel.

Präsidentin Claudia Güntert verlieh Manuel Tiffert den kleinen Orden am Bendel des Narrenvereins Grießen für zehn Jahre aktives Mitglied im Narrenverein. Sie sprach ihm dafür Dank und Anerkennung aus.