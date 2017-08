Klettgau Grießen: Ein neuer Kavalier der Straße

SÜDKURIER-Aktion: Andreas Kuhnert aus Klettgau-Grießen erhält die Auszeichnung Kavalier der Straße. Der aktive Feuerwehrmann rettete durch sein beherztes Eingreifen einem Mann das Leben.

Klettgau – Mit der Auszeichnung als „Kavalier der Straße“ hat das SÜDKURIER-Medienhaus Andreas Kuhnert aus Grießen für seine herausragende Hilfe geehrt. Der stellvertretende Kreisbrandmeister hatte am 9. April am Ortsausgang von Hohentengen durch sein beherztes Eingreifen einem Mann das Leben gerettet, der einen Herzinfarkt erlitten hatte.

Der Gerettete ist Thomas Vondran, ein Familienvater aus Jestetten. Er war gemeinsam mit seiner Frau mit dem Fahrrad auf der Rücktour, als er plötzlich zu Boden stürzte und einen Herz-Kreislaufstillstand erlitt. Während seine Frau sich um ihn kümmerte, kam zufällig Andreas Kuhnert im Auto vorbei. Der Grießener hielt sofort an und begann sogleich mit der Reanimation, die schließlich erfolgreich war. Der Rettungsarzt und die Sanitäter übernahmen gleich nach dem Eintreffen die weiteren Maßnahmen.

Ein Helikopter flog den Akutpatienten anschließend nach Zürich in die Uni-Klinik, wo Thomas Vondran trotz der sofort eingeleiteten Maßnahmen einen zweiten Herzstillstand erlitten hat, den er aber ebenfalls überlebte.

Im Rahmen einer kleinen Feier überreichten SÜDKURIER-Regionalleiter Kai Oldenburg und sein Konstanzer Kollege Nils Köhler die Auszeichnung an Andreas Kuhnert in Form einer Urkunde sowie einer Plakette und Anstecknadel. Klettgaus Bürgermeister Ozan Topcuogullari gratulierte dem „Kavalier der Straße“ ebenfalls und sprach dem aktiven Feuerwehrmann seine Anerkennung für die geleistete fachmännische Hilfe aus. Jury-Mitglied Ulrich Stather verwies auf die besondere Leistung Kuhnerts, dass er Thomas Vondran in besonnener Art und Weise das Leben gerettet habe.

„Kavalier der Straße“ ist eine Aktion unter der Schirmherrschaft des Bundesverkehrsministers, der sich über 50 Tageszeitungen bundesweit verschrieben haben. Die Auszeichnung zur Förderung des Miteinanders im Straßenverkehr gibt es seit den 50er Jahren.