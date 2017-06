Klettgau-Grießen Goldene Hochzeit: Josef und Veronika Dannegger geben sich nach 50 Jahren den erneuten Treueschwur

Josef und Veronika Dannegger feiern goldene Hochzeit. Der Männergesangverein Grießen, bei dem Josef Dannegger Mitglied ist, umrahmt den Gottesdienst musikalisch.

Das Ehepaar Josef und Veronika Dannegger ist seit 50 Jahren verheiratet. Am Samstag, 3. Juni, treten sie erneut vor den Altar und erneuern ihr Ja-Wort. Josef Dannegger (79) ist in Jestetten geboren und dort aufgewachsen. Er absolvierte dort auch die landwirtschaftliche Berufsschule. Schon früh musste er Verantwortung übernehmen, indem er die elterliche Landwirtschaft, infolge des frühen Todes seines Vaters, übernehmen musste und seine Geschwister noch jünger waren.

Josef Dannegger trat 1954 mit 17 Jahren in den Männergesangverein ein. Im Juli 1965 nahm der Verein anlässlich der Fahnenweihe des MGV Grießen an einem Freundschaftssingen in Grießen teil. Dabei lernte Dannegger dann seine spätere Ehefrau kennen. 1967 wurde in Grießen geheiratet und das junge Paar nahm seinen Wohnsitz in Grießen. Josef Dannegger wechselte zum MGV Grießen. Dem Verein hat er bis heute die Treue gehalten.

Veronika Dannegger, geborene Stoll, (69) wurde in Waldshut geboren und ist in Grießen aufgewachsen und zur Schule gegangen. Sie erlernte einen kaufmännischen Beruf. Später schulte um zur technischen Zeichnerin und ging nach der Heirat mit ihrem Ehemann zur Firma SIG in Neuhausen/Schweiz. Als die beiden Töchter geboren wurden, gab sie den Beruf auf und war fortan ganz für die Kinder und die Familie da. Ihr Ehemann Josef war bis zum Eintritt in den Ruhestand bei der Firma SIG tätig.

Im Jahr 1970 bauten die Danneggers ein Eigenheim in Grießen, in dem sie heute noch wohnen. Die beiden Töchter sind verheiratet und wohnen auswärts. Die Jubilare freuen sich auch über einen Enkel. Mit Leidenschaft versorgt Josef Dannergger seinen Hausgarten. Gerne geht das Ehepaar auf Reisen.

Den Festgottesdienst am Samstag, 3. Juni, in der Pfarrkirche St. Peter und Paul umrahmt der Männergesangverein. Danach wird im Gasthaus Landhaus in Grießen weitergefeiert. Bürgermeister Ozan Topcuogallari hat dem Ehepaar Josef Dannegger zur goldenen Hochzeit gratuliert und die Glückwunschurkunde des Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann überreicht.