Klettgau Gemeinschaftschule: Zwei Schüler holen sich Landespreis

Jasmin Weißenberger und Carlo Clauß wurden mit dem Landespreis der Werkrealschulen ausgezeichnet. Sie berichten über die Preisverleihung in Stuttgart.

Klettgau (eba) Zwei Schülern der Gemeinschaftsschule Klettgau wurde der Landespreis der Werkrealschulen verliehen. Jasmin Weißenberger aus Weisweil und Carlo Clauß aus Lottstetten-Nack wurden in ihren jeweiligen Wahlpflichtfächern für ihre außerordentlichen Leistungen ausgezeichnet.

30 Schülern wurden in den drei Kategorien "Natur und Technik", "Wirtschaft und Informationstechnik" sowie "Gesundheit und Soziales" von Staatssekretär Volker Schebesta gemeinsam mit den Kooperationspartnern Porsche AG (Natur und Technik), Caritas und Diakonie Baden-Württemberg (Gesundheit und Soziales) und der Stiftung Würth (Wirtschaft und Informationstechnik) in feierlichen Rahmen im Neuen Schloss in Stuttgart der Landespreis überreicht.

Es ist dies die fünfte Verleihung des Landespreises, um den sich die Schüler eigenständig über das Online-Portal bewerben. Dabei geht es nicht nur um die außerordentlichen Leistungen in dem jeweiligen Wahlpflichtfach, sondern auch um das individuelle Engagement. Bei der Auswahl der Preisträger sind deshalb nicht nur die schulischen Leistungen in den Wahlpflichtfächern, sondern auch das individuelle Engagement der Schüler entscheidend. So gehören Eigenverantwortung in der Berufsorientierung, positive Rückmeldungen von Praktikumsunternehmen sowie das ehrenamtliche und soziale Engagement zu den wesentlichen Kriterien.

Die 17-jährige Jasmin Weißenberger, die im Wahlpflichtfach "Gesundheit und Soziales" glänzte, war der Tag der Preisverleihung in Stuttgart ein herausragendes Erlebnis. "Es war höchst interessant und ein schönes Gefühl so ausgezeichnet zu werden." In ihrer Freizeit unterstützt und hilft sie einer schwer kranken Nachbarin, ist in der Kirchengemeinde aktiv und mit ihrem Schulabschluss in der Tasche wird sie den Beruf der Erzieherin erlernen.

Ihr Klassenkamerad Carlo Clauß ist ein passionierter Techniker: "Wenn es was zu schrauben gibt, dann bin ich dabei." Im Fach "Natur und Technik" zeigte er herausragende Leistungen. Der Tag in Stuttgart und vor allem die Führung durch das Porsche Werk wird ihm immer in Erinnerung bleiben. Sein Berufswunsch ist Kfz-Mechatroniker, eine Lehrstelle hat auch er schon in der Tasche.