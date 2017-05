Klettgau Gemeinderat entscheidet sich für Neubau der Gemeindehalle in Geißlingen

Der Gemeinderat Klettgau entscheidet sich in der jüngsten Sitzung gegen die Sanierung der bestehenden Gemeindehalle. Allein die Behebung der Brandschutzmängel würde 124 000 Euro kosten. Die Kosten für den Neubau werden mit 2,7 Millionen Euro veranschlagt.

Klettgau – Die wichtigste Nachricht vorweg: Der Gemeinderat bestätigte bei einer Gegenstimme den Beschluss, die alte Gemeindehalle in Geißlingen nicht zu sanieren und stattdessen eine neue Halle zu bauen. Ihr Standort wird außerhalb des Ortes, nördlich des Sportplatzes sein. Die Kosten für den Neubau werden mit 2,7 Millionen Euro veranschlagt. Halb Geißlingen war zur Gemeinderatsitzung erschienen, so dass drangvolle Enge im Zuhörerraum herrschte. Bürgermeister Topcougullari informierte im Vorfeld über den Stand der Dinge, demzufolge habe die durchgeführte Brandverhütungsschau und die Inspektion der Bausubstanz erhebliche Mängel ergeben. „Die alte Gemeindehalle ist in einem erbärmlichen Zustand.“ Marode Wasser-, Abwasserleitungen, defekte Böden und Decken, schadhafte Belüftung, desolate, gefährliche Elektrik und Schimmelbefall führte der Rathaus-Chef ins Feld.

Allein die Behebung der Brandschutzmängel würde 124 000 Euro kosten, die dringend notwendige bauliche Sanierung noch einmal bis zu 1,5 Millionen Euro. „Die Geißlinger Vereine wünschen sich einen Neubau“, so der Bürgermeister über die vorab geführten Gespräche der Gemeindeverwaltung mit Vereinsvertretern.

In nicht-öffentlicher Sitzung hatte sich der Gemeinderat bereits Anfang des Jahres für einen Neubau entschieden. Auch über die Standortfrage schien sich das Gremium weitestgehend einig. Die Vorteile einer Halle außerhalb des Dorfes lägen auf der Hand, so Bürgermeister Topcougullari: „Weniger Lärmbelästigung der Anwohner, mehr Parkplätze sowie weniger Verkehrsprobleme.“ Für Diskussionsstoff sorgte der Vorschlag der Gemeindeverwaltung, jetzt schon eine Architekten-Mehrfachbeauftragung zu beschließen. “Wir sollten erst mal klären, was die neue Halle leisten soll und was mit der alten Halle passiert“, beanstandete Gemeinderat Hyrenbach. Dazu erklärte der Bürgermeister: „Die Geißlinger Vereine werden auf jeden Fall in die Planung miteinbezogen.“ Das Grundstück der alten Halle böte verschiedenste Möglichkeiten. Für Ozan Topcuogullari ist zum Beispiel der Bau von altersgerechten Wohnungen, die Schaffung eines Marktplatzes denkbar.

Bis zur Fertigstellung der neuen Halle, dafür wird ein Zeitraum von zwei bis drei Jahren veranschlagt, würden kleinere dringende Maßnahmen in der jetzigen Halle durchgeführt, bei Veranstaltungen muss jedoch die zulässige Personenzahl beschränkt werden und eine vor Ort anwesende Feuerwache gewährleistet sein.

Grundkonsens herrschte darüber, vor einer Architektenbeauftragung ein städtebauliches Gesamtkonzept zu entwickeln. Der Vorschlag von Gemeinderat Eugen Spitznagel, eine Projektgruppe zu bilden, in der Vertreter der Gemeinde, des Gemeinderates und der Vereine Ideen entwickeln, sowohl für die neue Halle als auch für das weitere Vorgehen mit der alten Halle, stieß auf breite Zustimmung.